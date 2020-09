Veldrit zorgt ervoor dat containerpark zaterdag gesloten blijft Jurgen Geyselings

17 september 2020

12u37 0 Vorselaar Omwille van de cyclocross-wedstrijden die zaterdag 19 september plaatsvinden in Vorselaar is het containerpark aan Oostakker uitzonderlijk gesloten die dag.

Door de veldritten die plaatsvinden in en rond de Kasteeldreef van Vorselaar komende zaterdag is er in de buurt een tijdelijk verkeersreglement van kracht waardoor het containerpark moeilijk tot niet te bereiken is. Morgen (vrijdag) en volgende week is het containerpark zonder problemen bereikbaar voor iedereen.