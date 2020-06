Vanaf maandag lekker eten en drinken in de schaduw van de kerktoren bij Zomerbar General: “We popelen van ongeduld om te openen” Jurgen Geyselings

05 juni 2020

19u30 5 Vorselaar In Vorselaar, in de schaduw van de kerktoren kunnen zomerbar-liefhebbers vanaf maandag terecht bij Zomerbar General voor lekker eten, een heerlijke cocktail of frisse pint en een pak gezelligheid.

Met een maand - verplichte - vertraging opent Gert Geentjens nu maandag in de tuin van het voormalige Generale Bankkantoor zijn fonkelnieuwe Zomerbar General. Op een houten vloer in de schaduw van de kerk van Vorselaar werden shelters met sfeerverlichting geplaatst en kregen de tafels en stoelen hun plaats. Achterin werd een leuke zithoek gecreëerd en kunnen de kleinsten zich binnenkort uitleven. “Met z’n allen nog een kuub of elf wit zand de zandbak inzwieren met een lekkere cocktail erbij en we zijn volledig klaar om de gasten te ontvangen vanaf maandag”, vertelt de ex-cafébaas uit Vorselaar. “Het was hard werken de voorbije weken om alles in orde te krijgen. Leuke, lastige en door corona ook hele rare momenten passeerden de revue. Niets dan lof voor het ganse ‘General-team’, waarin éénieder zijn plekje wist te vinden. Hoedje af voor deze bende!”

Extra terras

Oorspronkelijk zou de eerste cocktail of pint op het terras van de nieuwe zomerbar gedronken worden op 8 mei, maar door corona werd de opening met exact één maand uitgesteld. “We voelden het stilaan aankomen dat het niet zo zou zijn dat de horeca op 8 mei al van start kon gaan”, gaat het verder. “De extra maand die we hadden om alles op poten te zetten vulden we dan nuttig in. Zo werd het terras vergroot en kunnen we de gasten op een corona-veilige manier ontvangen met de gewenste afstand tussen de tafels.

Ofyr

Zomerbar General zal een honderdtal mensen tegelijk kunnen ontvangen op het terras. “Via het gemeentebestuur ontvingen we ondertussen nadarhekken waarmee we ons terras kunnen uitbreiden langs de straatkant indien nodig”, klinkt een meer dan tevreden zomerbar-uitbater. “Ons terras zal de komende maanden zeven op zeven open zijn, van tien uur ‘s ochtends tot middernacht. Mensen kunnen langskomen voor een lekkere maaltijd waarbij we om de twee weken zorgen voor een nieuw vis-, vlees- en vegetarisch gerecht. Net zoals de hapjes worden deze bereid op een Ofyr, een veelzijdig houtgestookt kooktoestel met een uniek design, die zijn plek krijgt op het terras. De kegelvormige vuurschaal heeft een brede, platte rand die tevens fungeert als bakplaat. Gezelligheid troef dus bij General!”