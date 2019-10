Unieke kunsttentoonstelling in het klooster van Vorselaar: ook kloosterkapel uitzonderlijk te bezoeken Jurgen Geyselings

17 oktober 2019

08u51 0 Vorselaar Liefhebbers van Christelijk geïnspireerde amateurkunsten kunnen dit weekend in Vorselaar terecht. In het klooster van Vorselaar wordt door kunstkring VorsArte een tentoonstelling hieromtrent opgebouwd. Tijdens deze tentoonstelling kan men ook de kloosterkapel bezoeken.

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober wordt in het klooster van Vorselaar door kunstkring VorsArte een tentoonstelling gehouden met Christelijk geïnspireerde amateurkunst. Kunstkring VorsArte is een amateurkunsten vereniging uit Vorselaar met mensen die aan schilderen, beeldhouwen, grafiek, fotografie, kalligrafie, textielkunst en dergelijke doen.

Het houden van een tentoonstelling in een klooster is vrij uniek, normaal wordt daar geen toestemming voor gegeven Adrie de Kok

“Elk jaar hebben wij een tentoonstelling in het klooster”, weet Adrie de Kok van VorsArte. “Het houden van een tentoonstelling in een klooster is vrij uniek, normaal wordt daar geen toestemming voor gegeven. Omdat volgend jaar de zusters van Vorselaar tweehonderd jaar bestaan hebben wij dit jaar ook rond een thema gewerkt, namelijk kerkelijk geïnspireerde kunst.”

Kloosterkapel

De kapel van het Vorselaarse klooster bestaat ondertussen honderdenvijf jaar, is van binnen geheel beschilderd en heeft uniek glas in lood ramen. “In samenwerking met de heemkundekring van Vorselaar zijn er dit weekend elke dag geleide rondleidingen”, gaat de Kok verder. “Om 14 uur kan men met Zuster Maria Krols op ontdekking gaan en om 15 u is het Roger Vermeulen die de rondleiding op zich neemt. Achter alle afbeeldingen in het klooster zit een uniek verhaal. Zo hebben bijvoorbeeld de geschilderde heiligen met scholing te maken, een pareltje dat vaak verborgen blijft.”

De tentoonstelling is op zaterdag te bezoeken van 13.00u tot 21.00u en op zondag van 10.00u tot 18.00u.