Uitstel is geen afstel:

‘Sportland @ De Dreef schuift een jaartje op’ Jurgen Geyselings

15 april 2020

09u36 2 Vorselaar Sportland @ De Dreef in Vorselaar wordt door de corona-omstandigheden met een jaartje uitgesteld. In de zomer van volgend jaar kan men dus, met een jaartje uitstel, op het terras van de sporthal genieten van een sportieve zomer op groot scherm.

Een sportieve, amusante en unieke sportzomer op het terras van Sporthal De Dreef in Vorselaar met groot scherm voor tal van sportevenementen en tal van festiviteiten valt door de corona-toestanden volledig in het water. Maar uitbater Steven Segerinck en de verschillende sportverenigingen die mee instaan voor ‘Sportland @ De Dreef’ blijven niet bij de pakken zitten. “Na onderling overleg hebben we met z’n allen beslist om de geplande festiviteiten gewoonweg een jaartje op te schuiven”, weet Steven Segerinck. “De zomer van 2021 wordt één groot sportief feest op ons terras!”

Het EK-voetbal schuift een jaartje op, net zoals de Olympische Spelen. Ook in 2021 zal de Ronde van Frankrijk sowieso op het programma staan in het begin van juli, wat er dit jaar ook zal gebeuren met het grootste wielerevenement ter wereld. Om deze wedstrijden aan te bieden dit jaar zou de uitbater bijna twee maanden een groot scherm plaatsen op zijn terras. Dat zal helaas niet kunnen doorgaan dit jaar, maar dus zeker wel in 2021.

win-win

Segerink organiseert ‘Sportland @ De Dreef’ samen met de verschillende sportverenigingen die actief zijn in de sportzaal. “Ik vroeg de verschillende vertegenwoordigers van de sportclubs of ze het leuk zouden vinden om ieder op zijn beurt een eetstandje te bemannen tijdens de uitzendingen. Zo kunnen ook zij hun graantje meepikken tijdens ‘Sportland @ De Dreef’, een win-winsituatie voor iedereen.” De deelnemende sportclubs zijn onder meer de volleybal, squash, ropeskipping, omni-sport, seniorenturnen, badminton, korfbal, G-sport en tafeltennis. Als de Rode Duivels de finale van het EK-Voetbal behalen plant de uitbater samen met de verenigingen een groots evenement op het sportveld bij de hal waarbij iedereen samen voor de organisatie instaat.