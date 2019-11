Uitheemse bomen wijken voor inheemse in natuurgebied Lovenhoek Jurgen Geyselings

08 november 2019

15u05 0 Vorselaar Natuurpunt zal de komende maanden belangrijke inrichtingswerken in het natuurgebied Lovenhoek in Vorselaar uitvoeren. Onder andere een verbindingsstrook tussen twee heidegebieden, de afbraak van een chalet, de inrichting van een vleermuizenkelder en de creatie van een onthaalzone met parking staan op het programma.

“We gaan twee open heidegebieden met elkaar verbinden. Daarvoor gaan we doorheen een weinig attractieve aanplant van Corsicaanse dennen een ecologisch waardevolle corridor aanleggen. Deze halfopen landschapscorridor zal tal van dier- en plantensoorten ten goede komen. Vogelsoorten zoals boompieper en nachtzwaluw maar ook zeldzame vlinders en reptielen als levendbarende hagedis en hazelworm krijgen zo nieuwe stapstenen tussen hun leefgebieden”, zegt Ilf Jacobs, conservator Lovenhoek. “We gaan ook een historische waterpartij herstellen, wat amfibieën en libellen zal doen floreren. Om de biodiversiteit van het gebied te herstellen willen we verder ook alle kansen geven aan gemengde bossen. Uitheemse soorten zullen verwijderd worden zodat de inheemse soorten zich kunnen herstellen. Er zullen in het najaar weer enkele honderden inheemse bomen aangeplant worden.” De werken die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid, zullen enkele maanden duren maar de overlast voor recreanten zal tot een minimum beperkt worden.

Vleermuizenkelder

De kelder van een illegaal vakantiehuis dat zal worden afgebroken werd de voorbije jaren al druk bezocht door vleermuizen die er overwinteren, daarom wordt deze kelder behouden en ingericht als vleermuizenverblijf. “Tevens wordt ook de parkeergelegenheid vergroot, er werd door Natuurpunt een terrein aan de rand van het gebied aangekocht hiervoor dat zal ingericht worden als onthaalzone en parking”, gaat Jacobs verder. “De bomen die door de vorige eigenaar gekapt werden op het toekomstige parkeerterrein gaan we elders in Lovenhoek compenseren door nieuwe bomen aan te planten.”

Lovenhoek is een gekend natuurgebied van meer dan honderdvijftig hectare dat erg geliefd is bij wandelaars. De bijzondere variatie in het natuurgebied, met een grote oppervlakte bos, heidegebieden, graslanden en een beekvallei geeft aan Lovenhoek zijn grote natuurwaarde en aantrekkelijkheid voor recreanten. De voorbije jaren hebben bijzondere dieren zoals de bever en de oehoe zich gevestigd in het gebied. Op zaterdag 16 november om 10 uur staat er een infowandeling gepland in het gebied Lovenhoek waarbij de projecten zullen worden toegelicht.