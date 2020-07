Uitbater sporthal voorziet tegen de prijs van 2 euro mondmaskers voor diegenen die eentje vergeten zijn

‘Verzamelde centen gaan volledig naar het goede doel’ Jurgen Geyselings

25 juli 2020

16u20 4 Vorselaar De uitbater van de sporthal, Steven Segerink, koppelt de verkoop van mondmaskers in de cafetaria aan het goede doel. De verzamelde centen gaan integraal naar tehuis De Troon aan Sassenhout te Vorselaar.

Steven Segerink, uitbater van de cafetaria in de sporthal te Vorselaar voorziet vanaf vandaag, zaterdag dus, mondmaskers voor éénieder die het zijne vergeten is bij het binnenkomen van het terras. “Sinds vandaag is iedereen verplicht om een mondmasker te dragen wanneer men ons terras opwandelt”, vertelt hij. “Omdat er toch altijd mensen zijn die dit vergeten mee te brengen voorzie ik mondmaskers tegen een aankoopprijs van twee euro. Het geld wordt verzameld in een glazen stulp die op de toog staat en wordt volledig geschonken aan tehuis De Troon uit Vorselaar.”

Geen winstbejag

Steven komt hiermee zowel de klant die zijn mondmasker vergeet als het tehuis tegemoet. “Ik wou alvast de klanten een handje helpen door mondmaskers te voorzien”, zegt Steven. “Al snel kreeg ik dan de ingeving om hieraan een goed doel te koppelen om zo te voorkomen dat mensen gaan denken dat ik hieraan een centje wil verdienen.” De cafébaas twijfelde niet bij zijn keuze voor tehuis de Troon in het Kasteeldorp. “Ik krijg vaak mensen van het tehuis over de vloer hier in de sporthal en het is telkens een plezier met hen een babbeltje te slaan. Sowieso kan het tehuis iedere extra cent gebruiken, daarom dus mijn keuze voor hen.”

De Troon aan Sassenhout is een gezinsvervangend tehuis dat deel uit maakt van een grotere organisatie, namelijk Clara Fey. Bij de Troon tracht men een zo goed mogelijke thuis te creëren voor mensen met een beperking, dit onder de vorm van studio-wonen en woonondersteuning. Naast deze woonvormen bieden ze zowel voor interne als voor externe cliënten een zinvolle dagbesteding aan in het tehuis.