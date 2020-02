Uitbater cafetaria sporthal tovert komende sportzomer zijn terras om tot ‘Sportland @ De Dreef’ Jurgen Geyselings

11 februari 2020

19u01 2 Vorselaar Op de goedgevulde sportzomer van 2020 is het nog eventjes wachten, maar Steven Segerink uitbater van de cafetaria bij sporthal De Dreef in Vorselaar laat er geen gras over groeien. Samen met de verschillende sportverenigingen die actief zijn in de sporthal organiseert hij op het terras van de sporthal ‘Sportland @ De Dreef’: Eten, drinken en samen genieten van sport op het grote scherm!

Van 12 juni tot en met 9 augustus zal men op het terras van cafetaria De Dreef aan de Vorselaarse sporthal terechtkunnen voor één groots sportfeest. Inderdaad, het is nog niet voor morgen! Maar in Vorselaar is men al volop in actie geschoten met de voorbereidingen voor ‘Sportland @ De Dreef’. “Met het EK-voetbal, de Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk zullen er op het grote scherm dat bijna 2 maanden op het terras zal staan vele dagen sport te beleven zijn op ons terras”, weet uitbater Steven Segerink. “Het zal een scherm zijn op een aanhangwagen, zo eentje dat je ook op tal van wielerwedstrijden aantreft.”

Koers + ontbijt

Eén van de leukste dagen op de sportagenda komende zomer wordt zonder twijfel op zaterdag 25 juni de wegrit in het wielrennen tijdens de Olympische Spelen. Om 4 uur ‘s nachts gaan de renners van start, en vanaf 8 uur ‘s ochtends kunnen de wielergekke Vorselarenaren op het terras van ‘Sportland @ De Dreef’ terecht voor een ontbijt met de koers op het grote scherm.

De samenwerking met alle sportverenigingen is voor iedereen een win-win situatie Steven Segerinck

Segerink organiseert ‘Sportland @ De Dreef’ samen met de verschillende sportverenigingen die actief zijn in de sportzaal. “Ik vroeg de verschillende vertegenwoordigers van de sportclubs of ze het leuk zouden vinden om ieder op zijn beurt een eetstandje te bemannen tijdens de uitzendingen”, gaat hij verder. “Zo kunnen ook zij hun graantje meepikken tijdens ‘Sportland @ De Dreef’, een win-win situatie voor iedereen.” De deelnemende sportclubs zijn onder meer de volleybal, squash, ropeskipping, omni-sport, seniorenturnen, badminton, korfbal, G-sport en tafeltennis. Mochten de Rode Duivels de finale van het EK-Voetbal behalen plant de uitbater samen met de verenigingen een groots evenement op het sportveld bij de hal waarbij iedereen samen voor de organisatie instaat.

Superinitiatief

Eén van de clubs die meewerkt aan het evenement zijn de mensen van de vollebalclub. “Het is een superinitiatief van Steven”, vertelt Koen Piedfort, voorzitter van de volleybalclub. “Op deze manier steunen alle sportverenigingen in de sporthal elkaar. We trekken over de clubs heen als het ware samen aan één zeel. Ideaal om de mensen van een bruisend dorp zoals Vorselaar bij elkaar te brengen.”