Twintiger deelt vuistslag op bus: “Slachtoffer had zoontje van 18 maanden op de arm” Jef Van Nooten

29 september 2020

12u18 6 Vorselaar Een twintiger uit Herentals pikte het niet dat een andere man een praatje sloeg met zijn vriendin. Hij gaf het slachtoffer een vuistslag in het gezicht terwijl die zijn zoontje van 18 maanden op de arm had. “De dag nadien kwam het weer tot een confrontatie, opnieuw in het bijzijn van kinderen”, zegt de aanklager.

Het slachtoffer stond op 10 april 2018 te wachten aan de bushalte ter hoogte van het klooster in Vorselaar. “Hij sloeg een onschuldig praatje met de vriendin van de beklaagde. Die was daar absoluut niet mee opgezet toen hij er arriveerde”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck.

Bus

De 23-jarige K.V.D.E. spelde eerst zijn vriendin de les. Toen het slachtoffer de bus opstapte, ging hij hem achterna. Hij gaf het slachtoffer een vuistslag in het gezicht en stapte terug van de bus. “De twee jonge kinderen van het slachtoffer – 18 maanden en 9 jaar – waren getuige van het geweld. Het jongste zoontje zat zelfs op de arm van zijn papa waardoor het slachtoffer zich niet kon verdedigen.”

Klooster

Eén dag later kwamen de twee elkaar opnieuw terug. Opnieuw ontstond er een discussie. Het slachtoffer wilde de politie bellen, maar K.V.D.E. sloeg de iPhone uit zijn handen. De smartphone werd nadien beschadigd op de binnenkoer van het klooster gevonden. “Het ging twee keer om zinloos geweld. Dat het twee keer in het bijzin van zijn kinderen was, maakt het extra moeilijk voor hem”, zegt de advocate van het slachtoffer.

Wapenbezit

Beklaagde K.V.D.E. stond ook nog terecht voor verboden wapenbezit. De politie trof hem op een nacht in Vorselaar aan met een bijl in zijn handen. “Hij was verwikkeld in een conflict, en had met die mannen afgesproken om de ruzie af te handelen als een man. Hij is er met een bijl naartoe gegaan”, aldus nog Elke Van Dijck. “Hij heeft al meerdere veroordelingen opgelopen, maar heeft daar geen lessen uitgetrokken. Hij is duidelijk licht ontvlambaar en zoekt incidenten op.”

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 20 maanden. Vonnis op 27 oktober.