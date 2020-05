Tweede kans: 2290-bier opnieuw uitgebracht na fout in brouwsel



Jurgen Geyselings

17 mei 2020

14u02 0 Vorselaar Na een fout in het vorige brouwsel van het 2290-bier uit Vorselaar zijn de makers gestart met de verdeling van de juiste versie van hun streekbier.

De biervrienden van Vorselazarus uit Vorselaar kregen een tijdje geleden te maken met een afwijkende geur bij hun voorraad 2290-bier, een lokaal bier van en voor de inwoners van het Kasteeldorp. 2290 is een licht blond bier van hoge gisting met een fruitig karakter en licht bittere afdronk. “Omdat bij levering de afwijkende geur nog niet waarneembaar was, is een deel van dit brouwsel toch in omloop geraakt”, valt te lezen op de Facebookpagina van Vorselazarus. Ondertussen werden alle mislukte brouwsels weer ingeleverd en zijn de bierbrouwers gestart met het verdelen van de goede versie van 2290.

Verscholen in de bossen van Vorselaar bij de stockageplaats van de bakken bier, ontmoeten we Dave Hoefkens, één van de vaste krachten achter Vorselazarus. “Er was inderdaad een foutje geslopen bij het brouwen van ons 2290-bier”, weet hij. “We gaven iedereen de kans dit bier terug in te leveren. Wij als hobbybrouwers vonden het een jammerlijk voorval. Nu we het bier terug kunnen verdelen zoals het hoort te zijn, wordt alles alweer goedgemaakt met onze 2290-liefhebbers.”

Stockageplaats

Vorselazarus is sinds kort op zoek naar een nieuwe stockageplaats voor hun bier, momenteel hebben ze hun bier ondergebracht in een naar ‘bier-bewaar-normen’ omgebouwde chalet in het Vorselaarse bos. “We zullen hier niet al te lang meer terecht kunnen omdat dit gebouw zal afgebroken worden”, vertelt Dave. “Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe plek waar we ons brouwsel op de juiste temperatuur en in een donkere kamer kunnen bewaren.”

2290 mondmasker

Vorselazarus bracht het bier een viertal jaar geleden op de markt en ondertussen verkochten ze al twintigduizend liter van het Vorselaarse biertje. “Het bier wordt verdeeld in de plaatselijke winkels en bij drankenhandels in de buurt. Op café kan men ook al een aantal jaar genieten van een 2290. Vooral in Vorselaar dan, maar ook in Herenthout, Mechelen en Leuven kan je het wel eens op de kaart zien staan”, gaat Dave verder. “We zorgen tijdens deze corona-periode voor een leuk extraatje voor de kopers van ons bier. De eerste tien kopers van een bak 2290 krijgen bij hun aankoop een exclusief 2290-mondmasker!”

Het streekbier is online verkrijgbaar via www.vorselazarus.be.