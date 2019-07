Twaalfduizend muziekliefhebbers zakken af naar het Vorselaarse Na Fir Bolg festival Jurgen Geyselings

07 juli 2019

11u59 1 Vorselaar Het Folk-, Kleinkunst- en Rockfestival Na Fir Bolg aan Sassenhout te Vorselaar vierde dit weekend zijn vijfentwintigste verjaardag. Op de festivalweide in het Kasteeldorp gaven een dertigtal muziekgroepen het beste van zichzelf. Kleppers op de affiche waren Natalia, Levellers, Yevgueni en Bart Peeters. Op vrijdag zette kempendochter Natalia, samen met kempenzoon Jef Neve, de concerttent van Na Fir Bolg in lichterlaaie. Zaterdag keek het publiek uit naar de Britse band Levellers. Met hun aanstekelijke songs zetten ze het talrijk opgekomen publiek aan het hoofdpodium naar hun hand. Op de slotdag, lang na het verschijnen van dit artikel zal Bart Peeters zonder twijfel de kroon op het werk zetten. Naar aloude gewoonte zal het altijd enthousiaste podiumbeest de menigte van minuut één aan het dansen krijgen.

Het festivalterrein met bijhorende camping nodigt uit tot een gezellig weekendje weg voor muziekliefhebbers. Ganse gezinnen zakken af naar Vorselaar om er de tijd van hun leven mee te maken. Gezellig samenzijn op de camping om dan tegen de start van de festivaldag af te zakken naar de overkant van de straat, het festivalterrein op. De ingang voorbij duikt een eerste tent op, een ware feesttent voor de allerkleinsten. De ganse tent is ingericht als speelterrein. Een grote berg wit zand met bijhorende potjes en schopjes, een geïmproviseerd viskraam, springtouwen, verf- en knutselgerief, ballonartiesten en kindergrime. Na Fir Bolg zet duidelijk in op plezier voor jong en oud.

Verder het terrein op staat in de verte de grote concerttent waar de headliners van het festival te bewonderen zijn. Afwisselend met de grote concerttent treden aan de rechterzijde van het terrein in de gezellige ingerichte pub de minder grote namen op. Hier speelden op zaterdagavond onder andere cover rockgroep Starpainter en Moodcollector, een Kempense formatie die hun hart verloren aan dansbare ska en reggaemuziek. Buiten op het terrein kan jong en oud het reuzenrad in om een mooi luchtbeeld van de Vorselaarse festivalsite te aanschouwen.

Op het festivalterrein botsen we op Michel Van Hoof, Na Fir Bolg liefhebber in hart en nieren. “Ondertussen zak ik reeds voor de zeventiende keer af naar Vorselaar”, weet de Herenthoutenaar. “Na Fir Bolg staat voor mij garant aan leuke muziek, gezellige mensen ontmoeten en genieten van Guinnes. En niet zomaar Guinnes, maar Guinnes uit een echt glas!” Net zoals alle andere dranken die er aan de toog te verkrijgen zijn wordt het Ierse bier in een glas geserveerd, en niet in een plastieken bekertje. Op deze manier draagt Na Fir Bolg zijn steentje bij aan het milieu. De lege glazen worden door de festivalgangers netjes achtergelaten op enkele speciaal in elkaar getimmerde bakken, vanwaar de festivalmedewerkers op hun beurt dan weer met volle plateaus lege glazen richting de togen trekken. Een simpel, maar efficiënt systeem!

Na de hectiek in de voorbereiding verloopt alles zoals het hoort en zo kan festivalorganisator Luc Janssens op de achtergrond genieten van zijn festival, samen met zijn familie. In de backstage-bar zetten we ons in de zetel bij Luc. “Het is alweer een succesvolle editie te noemen, problemen verwachten we niet met het steeds amoureuze Na Fir Bolg publiek,” weet hij. “Met drie dagen achter elkaar een volle weide met vierduizend bezoekers per dag, in totaal dus twaalfduizend muziekliefhebbers, zijn we meer dan tevreden.”