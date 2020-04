Tractor gaat in vlammen op in weiland Toon Verheijen

25 april 2020



Een tractor is zaterdagavond volledig uitgebrand in een weiland aan Heiken in Vorselaar. De landbouwer was met zijn tractor en ploeg aan het werk op het weiland toen die plots begon te roken. De oorzaak van de brand is niet duidelijk maar de tractor is wel volledig in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden.