Thomas More te Vorselaar stelt opleidingen op maat van zij-instromers voor om het nakend tekort aan leerkrachten op te vangen Jurgen Geyselings

03 juni 2019

19u07 0 Vorselaar Het nakend tekort aan leerkrachten secundair onderwijs is al jaren een probleem in ons land. Steeds vaker worden gepensioneerde leerkrachten ingeschakeld om dit tekort op te vangen. Daarnaast wordt er meer en meer beroep gedaan op laatste-jaarstudenten die op interim-basis voor de klas komen te staan. Het secundair onderwijs in Vlaanderen is dus duidelijk hopeloos op zoek naar geschikte leerkrachten.

De Thomas More Hogeschool in Vorselaar, sinds jaar en dag bekend voor zijn lerarenopleiding, stelt nu woensdag in de campus te Vorselaar zijn ‘leraar in opleiding-trajecten’ voor aan het grote publiek. De Lerarenopleiding van Thomas More in de Kempen organiseert vanaf het academie-jaar 2019/2020 verschillende “Leraar In Opleiding-trajecten”. Deze flexibele programma’s moeten meer goed gevormde leerkrachten naar het secundair onderwijs leiden. Men mikt daarbij zowel op mensen met een diploma secundair onderwijs en minstens drie jaar nuttige werkervaring in een praktijk- of technisch vak, als op mensen met een master- of bachelordiploma die leraar in hun vakgebied willen worden of die hun onderwijsbevoegdheid willen uitbreiden.

Thomas More stelt alles in het werk om de juiste mensen met de juiste kennis voor de klas te krijgen om de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen op peil te houden. De laatste jaren mikken ze daarbij meer en meer op de zogenaamde zij-instromers. Zij-instromers zijn mensen die ervoor kiezen om een switch te maken in hun carrière en zo het onderwijs induiken. De trajecten voor deze zij-instromers moeten de combinatie van studeren en werken of een gezin runnen mogelijk maken. Voor sommige aspecten springt ook de VDAB bij met bijvoorbeeld de terugbetaling van het inschrijvingsgeld of het behoud van een werkloosheidsuitkering als men kiest voor een knelpuntvak.

Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op https://www.thomasmore.be of langsgaan tijdens het infomoment op de campus van Thomas More te Vorselaar op woensdag 05/06/2019 van 15 uur tot 18 uur.