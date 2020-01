Stoelendans in Vorselaar nadat schepen Sara Van Rooy (ACTIEV) zich tijdelijk terugtrekt Jurgen Geyselings

13 januari 2020

20u14 0 Vorselaar De Vorselaarse schepen Sara Van Rooy (ACTIEV) zet haar schepenambt tijdelijk aan de kant. Omdat ze de kans kreeg een voltijdse lesopdracht in te vullen neemt ze deze beslissing. Een gezin met twee kinderen en schooljuffrouw zijnde acht ze de tijd om het schepenambt op een correcte manier in te vullen te beperkt.

Haar partijgenoten van ACTIEV, die het voltallige schepencollege innemen, hebben besloten om een aantal wijzigingen door te voeren in de mandatenverdeling in de Vorselaarse gemeente- en OCMW-raad. Schepen Mizel Gebruers neemt de bevoegdheden van Sara Van Rooy over, dit voor de komende jaren tot Sara zich opnieuw voluit kan toespitsen op haar schepenambt. Ondertussen blijft Sara gewoon lid van de gemeenteraad in Vorselaar.

Verschuivingen

Priscilla Geluykens neemt een jaar vroeger dan gepland het voorzitterschap van het Bijzonder Comité Sociale Dienst over van Gebruers en treedt toe tot het schepencollege. Op de gemeenteraad van 4 februari staan alle beslissingen omtrent de vele verschuivingen in het Vorselaarse politieke landschap op de agenda. Zo zal onder meer Kobe Vercauteren in de toekomst als eerste schepen door het leven stappen en de rol van burgemeester op zich nemen tijdens afwezigheden van huidig burgemeester Lieven Janssens. Mark Suykens zal worden vervangen als voorzitter van de GeCoRo, Linda Van Oeckel verlaat de gemeenteraad en komt in het Bijzonder Comité Sociale Dienst, Eva Somers neemt de plaats in van Van Oeckel in de gemeenteraad en Paul Laeremans wordt als gemeenteraadsvoorzitter eind dit jaar niet door Mizel Gebruers vervangen, maar door huidig fractieleider Guy Peeters.

“We wensen uitdrukkelijk Sara te bedanken voor ruim zeven jaar prima dienst in het schepencollege”, klinkt het bij ACTIEV. “We wensen haar veel succes toe in haar nieuwe uitdagingen. Tevens wensen we proficiat aan alle betrokkenen die een nieuw mandaat opnemen.”