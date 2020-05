Skaters kunnen, mits het naleven van de getroffen maatregelen, terug terecht in het skatepark Jurgen Geyselings

28 mei 2020

09u41 0 Vorselaar Net zoals in vele gemeenten in Vlaanderen heropenden gisteren ook in Vorselaar het skatepark, de speelterreinen en de petanquebanen. Voor iedere plek gelden er wel specifieke richtlijnen. “We vragen om deze zorgvuldig op te volgen”, laat het lokale bestuur weten. “Enkel zo kunnen we de terreinen openhouden”.

Gebruikers van het skateterrein worden gevraagd om thuis hun handen te wassen vooraleer ze afzakken naar het skatepark in Vorselaar. Er worden maximaal 15 skaters tegelijk toegelaten en wanneer dit aantal bereikt is wordt er van de skaters gevraagd om op een ander tijdstip terug te keren. “We vragen alle skaters om hoffelijk te zijn en iedereen de kans te geven om te skaten”, klinkt het. “Kom enkel naar het park om te skaten en wanneer je klaar ben met skaten vragen we om naar huis te gaan en niet te blijven hangen. Samenscholingen zijn immers nog steeds verboden.”

Indien je je ziek voelt, vraagt me ook om thuis te blijven. Net zoals er gevraagd wordt om rekening te houden met social distancing, te skaten met eigen materiaal en te hoesten of niezen in je elleboog.