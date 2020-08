Septemberkermis gaat voorlopig door, mits het naleven van de opgelegde corona-maatregelen Jurgen Geyselings

24 augustus 2020

18u01 2 Vorselaar De kermis in het centrum van Vorselaar zal in september doorgaan onder enkele opgelegde veiligheidsmaatregelen. Onder meer een vast parcours op de kermis zal door de bezoekers gevolgd moeten worden.

De septemberkermis in het centrum van Vorselaar die gepland staat op 13, 14 en 16 september gaat tot op de dag van vandaag gewoon door. De term gewoon klinkt hier misschien een beetje te eenvoudig, gezien de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. “Het doorgaan van de septemberkermis is uiteraard onder voorbehoud”, klinkt het in Vorselaar. “Maar als alles blijft evolueren zoals nu, wordt in september opnieuw kermis georganiseerd in Vorselaar.”

Het gemeentebestuur zal extra kosten en aanpassingen doen om de kermis te kunnen laten doorgaan. Er wordt aan personen van ouder dan 12 jaar gevraagd een mondmasker te dragen, aan de inkom zal handgel voorzien worden, de afstand van anderhalve meter is steeds de norm, de opstelling van de verschillende kramen zal aangepast worden zodat er zeker voldoende ruimte is. Er wordt een vast kermisparcours met looplijnen opgesteld en net zoals bij openbare markten of kermissen elders worden er een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig toegelaten. Hiervoor doet men in Vorselaar beroep op stewards die een oogje in het zeil zullen houden.