Schilders tonen iedere dinsdag hun kunstjes op de mooiste plekjes in de Kempen op de 'Zomerschilderdagen' van Kempens Karakter

01 juli 2019

17u20

Kempens Karakter organiseert deze zomer alweer zijn ‘zomerschilderdagen’. Tijdens elke dinsdag van juli en augustus krijgen kunstenaars de kans om te schilderen in open lucht op de mooiste plekjes in de Kempense regio. Kunstenaars amuseren zich op de idyllische plekjes met tekenen, aquarellen of schilderen met olieverf. Ze gaan aan de slag met hun eigen materialen en delen met de talrijke bezoekers en mede-kunstenaars hun creativiteit in een ontspannen sfeer.

Op dinsdag 2 juli wordt het startschot van de ‘zomerschilderdagen’ gegeven aan de pittoreske Schapenstal in Vorselaar. Onder een zomerzonnetje gaan de kunstenaars aan het werk. De kunstenaars dienen zich eenmaal in te schrijven en kunnen zo aan elke zomerschilderdag georganiseerd door Kempens Karakter deelnemen. Ieder jaar weer schrijven zich meer dan honderd kunstenaars in en op een zonnige dinsdag in de zomervakantie kan je soms wel meer dan vijftig zomerschilders tegelijk aan het werk zien in de Kempen.

De komende weken zijn de vele kunstenaars op dinsdag achtereenvolgens aan het werk bij Villa Musica in Putte, het Begijnhofpark van Herentals, het rustieke centrum van Gierle, het Berlaarhof, de Watermolen van Grobbendonk, het Fort van Kessel, in de tuin van Villa Leemans te Olen en aan ‘t Verborgen Paradijs in Heist op den berg.

Tijdens de zomerschilderdagen zijn ook bezoekers van harte welkom. De nieuwsgierigen ontdekken op deze manier enkele schitterende locaties in de regio en genieten er van prachtige kunstwerken. Veel kunstenaars geven ook graag een woordje uitleg bij hun werk. Er zijn telkens parkeerplaatsen, eetgelegenheden en toiletten voorzien in de buurt van de evenementen.