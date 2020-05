Roxanne droomt amper vier jaar na vaststelling borstkanker van een deelname aan marathon van New York: “Dit kan ik niet alleen, hiervoor heb ik véél stemmen nodig!” Jurgen Geyselings

26 mei 2020

11u34 3 Vorselaar Bij de Vorselaarse Roxanne Van Rompaey (36) werd amper vier jaar geleden borstkanker vastgesteld. In haar strijd tegen de ziekte vond ze haar ding in het lopen. En dat lopen, dat liep ondertussen een beetje uit de hand. In november van dit jaar hoopt de kapster aan de start te staan van één van de meest tot de verbeelding sprekende loopwedstrijden ter wereld, de marathon van New York.

Voor de Vorselaarse kapster Roxanne Van Rompaey is het ondertussen meer dan duidelijk: “Iedereen die gezond eet en dan ook nog eens aan sport doet, die heeft een kleinere kans op kanker. Ik zeg niet dat je op deze manier de ziekte volledig de weg verspert. Maar dat deze levensstijl de kans op kanker verkleint, daar ben ik van overtuigd!”. Op deze manier gaat Roxanne sinds haar ziekte door het leven.

Tijdens mijn revalidatie kwam ik voor het eerst in contact met het lopen, ondertussen droom ik van de marathon in New York Roxanne Van Rompaey

“In 2016, op tweeëndertigjarige leeftijd kreeg ik te horen dat ik borstkanker had, gelukkig zonder uitzaaiingen zo bleek al snel”, vertelt Roxanne ons. “Het is tijdens de revalidatie hiervan dat ik in contact kwam met het lopen.” De Vorselaarse kreeg te horen in het UZ Leuven dat sport en beweging tijdens de revalidatie het risico op een herval kleiner maakte. “Zo startte ik al snel met een start-to-run van vijf kilometer. Via een deelname tijdens Race for the Cure, een wedstrijd in de strijd tegen borstkanker en nog tal van andere loopwedstrijden zoals een kerstloop, de Antwerpse Ten Miles en enkele halve marathons ondervond ik dat het lopen mij meer dan goed deed.”

1800 kandidaten

Ondertussen kreeg Roxanne weet van een oproep waarbij kandidaten gezocht worden voor een deelname aan de legendarische marathon van New York. “Ik zag de oproep verschijnen bij NNRunningclub, een Belgische bewegingscommunity van beginners tot gevorderden”, weet ze. “Echt iets voor mij, dat was het eerste wat in me opkwam toen ik dit las en zo zijn we dan gekomen tot waar we nu zijn. Uit de meer dan 1800 kandidaten werd ik samen met twee anderen verkozen als finaliste.” Via een online stemming op de website van NNRunningclub kan gestemd worden op één van de drie lopers die hopen richting Amerika af te zakken. “Het was niet zozeer het aspect New York dat me aansprak in deze uitdaging, maar vooral de begeleiding die we hierbij krijgen. Natuurlijk is het deelnemen aan een marathon met deze uitstraling een unieke belevenis die het nog aantrekkelijker maakt.”

Stemmers delen in de prijzen

Nog tot komende zondag kan er gestemd worden om Roxanne richting New York te krijgen. “We hebben een leuk extraatje voorzien voor iedereen die op me stemt tijdens de wedstrijd”, klinkt het strijdvaardig. “Naast het feit dat een stemmer sowieso kans krijgt om te gaan dineren via NNRunningclub zorgen we zelf voor enkele andere leuke prijzen. Enkele kappersbons en bons van het marktkraam van moeder Brigitte (cosmetica en bijoux) liggen te wachten voor mijn stemmers bij een screenshot van hun stem richting thinkpink@outlook.be. Een bon van vijfhonderd euro bij Tequila Tattoos in Hulshout, de tattooshop van mijn schoonzus bekijk is als de hoofdprijs voor mijn stemmers. Deze screenshot kan gestuurd worden richting actie.tequila@gmail.com.”

Ik hoop mijn droom te mogen beleven, maar enkel de kandidaat met de meeste stemmen wint. Ik kan dit dus niet alleen! Roxanne Van Rompaey

“Jaag je dromen na. Doe alles waar je oogjes van gaan blinken en stel niet uit”, weet ze. “Maar leer ook volhouden als het even moeilijker gaat, want het loont! Met mijn deelname wil ik niet alleen lopers inspireren maar hoop ik ook mensen met of zonder gezondheidsproblemen aan te zetten tot lopen of sporten. Kies niet alleen voor overleven, maar ook voor het leven!” Waarom ze hoopt dat ze als winnaar uit de bus komt maakt de Vorselaarse nogmaals duidelijk: “Door op mij te stemmen breng je me een stapje dichter bij mijn droom om ook nog eens een extra jaartje begeleid te worden door ‘Energylab’, onder goedkeurend ook van Aagje Vanwalleghem en het all-inticket naar New York. Enkel de kandidaat met de meeste stemmen wint. Ik kan dit dus niet alleen!”, roept Roxanne ten slotte richting de buitenwereld.