Robbe De Backer (OG Vorselaar): “Croky Cup was een mooie belevenis” Jef Tegenbos

20 september 2020

12u52 0 Vorselaar Vorselaar heeft zaterdagavond, na een meer dan behoorlijke prestatie, het Belgische bekeravontuur verlaten. RFC Liège, dat met 0-3 won en vijf profs op het wedstrijdblad had staan, was een maatje te sterk voor de Kempenaars die zich nu kunnen focussen op de competitie.

Vorselaar-RFC Liège werd gespeeld voor een vol huis. In tijden van corona betekent dat 400 toeschouwers. Die kaarten gingen in voorverkoop allemaal vlot de deur uit.

“De vraag was groter dan het aanbod”, merkte Robbe De Backer op. “Als ploeg die net gepromoveerd is naar eerste provinciale, is dit een belevenis. Voor mij was het de eerste keer dat ik in de beker van België mocht aantreden. We hebben met Beringen, Gosselies en RFC Liège drie ploegen van buiten provincie ontmoet. Dat is op zich een heel leerrijke ervaring geweest. Voor mij was het hoogtepunt de winst tegen Beringen. Voor eigen volk doorgaan na de strafschoppen blijft een speciale herinnering.”

Eervol

Dat de komst van RFC Liège voor Vorselaar het eindpunt zou worden, was vooraf duidelijk.

“Ik denk dat het realisme voldoende aanwezig was om beide voeten op de grond te houden. Ons streefdoel was om te trachten degelijk weerwerk te bieden. Daar zijn we in geslaagd. Maar het klasseverschil was te groot.”

Fit

Voor Robbe De Backer, die deel uitmaakt van het aanvallende compartiment bij geel-zwart, is de voorbereiding vlekkeloos verlopen.

“Het is intussen al enkele jaren geleden dat ik zonder problemen de start van de competitie zal bereiken. In het recente verleden liep in de aanloop naar het seizoen telkens een kwetsuur op. Samen met de ploeg ben ik klaar om de competitie in te stappen.”

Retie

Vorselaar neemt volgend weekend, op het veld van Retie, de draad weer op in de competitie. Beide ploegen waren vorig seizoen nog reeksgenoten in tweede provinciale.

“Onze eerste competitiepartij, in Kalmthout, was niet echt een succes. Dat had te maken met de zware bekerwedstrijd tegen Beringen. Dan weegt een midweekwedstrijd door. Retie wordt opnieuw een stevige tegenstander. Dat zal in deze reeks meer een regelmaat dan een uitzondering worden. In eerste provinciale lopen veel goede voetballers rond.”