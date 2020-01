Raadkamer houdt doodrijder van Ian (16) nog maand langer in de gevangenis Jef Van Nooten

17 januari 2020

13u30 5 Vorselaar De 21-jarige J.F. uit Grobbendonk moet in de gevangenis blijven. De man reed op 14 december Ian Goormans dood en De 21-jarige J.F. uit Grobbendonk moet in de gevangenis blijven. De man reed op 14 december Ian Goormans dood en pleegde nadien vluchtmisdrijf . De raadkamer heeft vrijdag zijn aanhouding verlengd.

De 16-jarige Ian Goormans uit Vorselaar was in de nacht van 13 op 14 december met zijn fiets op weg naar huis toen hij dicht bij zijn woning werd aangereden door J.F. (21) uit Grobbendonk. Die man had slechts een voorlopig rijbewijs dus eigenlijk mocht hij helemaal niet rijden in een weekendnacht. Hij pleegde bovendien vluchtmisdrijf. Toen zijn ouders de schade aan de wagen zagen, zijn ze met J.F. naar de politie gestapt. Hij legde een positieve drugstest af. En verklaarde aan de politie dat hij voor het ongeval ook alcohol had gedronken.

Door het vluchtmisdrijf werd slachtoffer Ian Goormans pas uren later gevonden. Het was een vrachtwagenchauffeur die hem opmerkte nadat hij een fietslicht in de bosjes zag branden.

De autobestuurder zat de voorbije maand in de gevangenis. De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag beslist dat hij daar nog zeker een maand moet blijven.