Popidool Gene Thomas zakt op 7 februari af naar De Dreef in Vorselaar tijdens ‘Schoêne Avond’. Jurgen Geyselings

19 januari 2020

10u30 0 Vorselaar Op vrijdag 7 februari presenteert de VZW LM-Sounds Gene Thomas live in De Dreef in Vorselaar. Samen met dit Vlaams popidool zullen nog enkele plaatselijke, getalenteerde artiesten het podium betreden tijdens een avond vol muziek die de titel ‘Schoêne avond’ meekreeg.

Evenementenzaal De Dreef in Vorselaar is op vrijdag 7 februari het decor voor een optreden van Gene Thomas. Het Vlaamse popidool, binnenkort te bewonderen in ‘Liefde voor Muziek’ op VTM, brengt uiteraard zijn meezingers als ‘Voor haar’, ‘Ik wil jou’, ‘Dan gaan we dansen’ en ‘Wees van mij’. Organisator Lander Marchal van de vzw LM-Sounds vond dat het de hoogste tijd was om in Vorselaar een evenement te organiseren waar onbekendere, jonge getalenteerde artiesten een kans krijgen om naast een bekend artiest op het podium te staan voor een groot publiek, onder de noemer ‘Schoêne avond’.

L.Marchal ft. Danté

Lander zal ook zelf op het podium staan om met zijn eigen geproduceerde nummers naar buiten te komen. “De eerste drie nummers die ik uitbreng volgen elkaar op en vormen samen een verhaal. Dit zijn verhalen die mij nauw aan het hart liggen aangezien ik deze gebeurtenissen ook zelf heb ervaren. Het vierde nummer, ‘I don’t understand’, heb ik met veel pijn in het hart geschreven”, weet hij. “Het gaat over het plots verliezen van een dierbaar iemand. De zangeres die ik door mijn muziek heb mogen leren kennen, Dante Blockx is de stem achter de nummers. Met haar mooie stem vertaalt zij mijn gevoelens in mijn muziek. Ze heeft mij de nodige moed en kracht gegeven. Je kunt ons volgen onder onze artiestennaam L.Marchal ft. Danté.”

Naast Gene Thomas en L.Marchal ft. Danté presenteert Lander Marchal in Vorselaar de 17-jarige Brent, met als DJ-naam @itdude, die het voorprogramma voor zijn rekening neemt. Verder op de affiche vinden we onder meer het Herenthoutse DJ-duo Project A, de jonge allround DJ Nado en Maxus uit Kasterlee. Organisator Lander en zijn DJ compagnon Jannes sluiten de avond af met DJ LM&JP. Tickets voor ‘Schoêne avond’ zijn verkrijgbaar via www.lm-sounds.com en kosten 8 euro.