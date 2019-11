Oxfam-Wereldwinkel Vorselaar zet in op vernieuwing en komt volgend jaar met online winkel Jurgen Geyselings

05 november 2019

15u04 0 Vorselaar De Oxfam-Werelwinkel in Vorselaar zal vanaf februari volgend jaar de eerlijke handel nog dichter bij haar klanten brengen. Vanaf dan opent de Oxfam-Wereldwinkel zijn webwinkel. Bovendien draagt voorzitter Lien Coenen de fakkel over aan het nieuwe voorzittersduo Betty De Bie en Oda Van Looy.

In de hun zoektocht naar frisse ideeën en een nieuwe wind in de werking van Oxfam-Wereldwinkel Vorselaar kwam men terecht bij de opstart van een webwinkel. Het is de ideale stap om de producten van de Oxfam-Wereldwinkels beter bereikbaar te maken. Dankzij de samenwerking met de winkel uit Kasterlee-Lichtaart-Tielen kunnen ze het volledige gamma van fairtrade producten aanbieden.

Dit jaar nog geeft voorzitter Lien Coenen de fakkel door aan een nieuw voorzittersduo, Oda Van Looy en Betty De Bie. Allebei behoren ze tot de bezielers van de Wereldwinkel van Vorselaar in 1992. Ze zullen gesteund worden door de hulp van een ervaren team medebestuurders en talrijke vrijwilligers.

De Wereldwinkel staat voor kwalitatieve producten, met aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en respect voor mens en milieu. Via diverse acties sensibiliseert de Wereldwinkel het publiek, de overheid en bedrijven rond rechtvaardige wereldhandel. “Dat is ook de basis voor de motivatie van de vrijwilligers én van de klanten”, klinkt het bij Betty De Bie en Oda Van Looy. “Dat je weet dat door jouw aankoop en engagement een producent een eerlijke prijs voor zijn product krijgt, geeft een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid. Via de nieuwe webwinkel en de organisatie van verschillende evenementen willen we dat doel samen met ons hele team blijven nastreven.”

Wie meer wil horen over dit nieuwe verhaal kan op 8, 9 en 10 november terecht in Zaal Den Engel te Vorselaar tijdens de geschenkenbeurs van de Wereldwinkel.