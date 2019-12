Ornamentenwandelingen en openluchttentoonstelling tijdens de kerstperiode Jurgen Geyselings

17 december 2019

19u21 0 Vorselaar Van dertien december tot zes januari organiseert de cultuurraad in Vorselaar samen met het gemeentebestuur, de scholen, vele verenigingen en vrijwilligers opnieuw een openluchttentoonstelling van originele en creatieve kersttaferelen.

Sommige kerstornamenten kregen een facelift, anderen zijn volledig nieuw of werden versierd met kleurrijke breiwerkjes. Enkele ornamenten staan in het teken van 2019 ‘vroeger, nu en later’. Zaterdag 28 december rijdt van 18 uur tot 22 uur een kersttreintje rond in het dorp van Vorselaar. Het parcours passeert langs de meeste ornamenten en deelnemers kunnen op zes verschillende plaatsen op- of afstappen. Gewoon om even te kijken of om een drankje te nuttigen. De werkgroep kerstornamenten van de cultuurraad, de verenigingen, de scholen, handelaars, de parochie, de medewerkers van het gemeentebestuur en alle vrijwilligers staan garant om alle inwoners en bezoekers een warme, gezellige kerstsfeer aan te bieden.

Wandelbrochures kunnen bekomen worden in de bib, het gemeentehuis en verschillende Vorselaarse horecazaken. Deelnemers aan de ornamentenwandeling kunnen een invulstrookje bij de brochure na de wandeling afgeven bij één van de deelnemende horecazaken rond het parcours, in de bibliotheek of in het gemeentehuis. Uit die strookjes worden twee winnaars geloot die elk een Vorselaarse geschenkbon ter waarde van 25 euro ontvangen. Deze bon wordt geschonken door de Raad voor Lokale Economie.