Organisatie van het Na Fir Bolg festival treurt om afgelasting Jurgen Geyselings

15 april 2020

20u00 0 Vorselaar Net zoals alle zomerfestivals die voor september plaatsvinden, ziet ook het Vorselaarse Na Fir Bolg zijn festival in het water vallen door de opgelegde maatregelen aangaande het coronavirus.

“Met pijn in het hart moeten we ons festival in juli annuleren”, staat te lezen bovenaan de mededeling waarmee de organisatie op zijn Facebookpagina naar buiten komt. “Zonder meer willen we iedereen die ons hielp bij de voorbereidingen tot hiertoe, heel erg bedanken. Vele vrijwilligers zijn immers al maanden bezig met de organisatie van onze editie in 2020.”

Opdoffer voor velen

Na Fir Bolg leeft ook mee met de organisaties waarvoor het festival jaarlijks geld inzamelt. “Het zal vreemd zijn om dit jaar niet samen te feesten met jullie, en niet samen te werken met alle vrijwilligers”, gaat het verder. “Ook voor de organisaties waarvoor ons festival jaarlijks geld inzamelt is dit een opdoffer. We beseffen dat dit nieuws niet enkel voor ons festival, maar ook voor vele anderen een tegenslag betekent.”

Denkwerk

Hoe het juist verder moet nu, vergt van de organisatie nog even denkwerk. “We hebben nu even tijd nodig om alle betrokken partijen te contacteren, om alles op een rijtje te zetten en om ons te organiseren. We proberen dit zo snel mogelijk te doen”, staat er nog te lezen. “Mensen met tickets moeten zich geen zorgen maken, ook hierover communiceren we zo snel mogelijk.” Tot slot dankt Na Fir Bolg in zijn mededeling iedereen voor zijn begrip en wensen ze iedereen een goede gezondheid toe.