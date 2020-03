Opa verkracht kleindochter (7) in aanhangwagen: “Ik heb een hoog libido” Jef Van Nooten

04 maart 2020

11u49 14 Vorselaar Een 55-jarige man uit Vorselaar heeft veertien jaar lang kinderen verkracht en aangerand. Eerst zijn eigen kinderen. Toen zij te oud werden, schakelde hij over op zijn kleindochter van 7 jaar. De man werd uiteindelijk betrapt toen hij zijn kleindochter verkrachtte in een gesloten aanhangwagen op de oprit. “Het was de gemakkelijkste en goedkoopste manier om seks te hebben”, verklaarde hij aan de politie. Hij riskeert 10 jaar gevangenisstraf. Zijn echtgenote riskeert 2 jaar cel voor schuldig verzuim.

Hallucinant. Niet alleen het jarenlange seksuele misbruik, maar ook de verklaringen die de 55-jarige man uit Vorselaar nadien aflegde bij de politie. Waarom hij veertien jaar lang zijn kinderen en kleindochter seksueel misbruikt heeft? “Ik heb een heel hoog libido. Dit was de gemakkelijkste en goedkoopste manier om daar mee om te gaan”, was het excuus van de man.

Zwembad

Het jarenlange misbruik kwam op 6 juli 2018 aan het licht. De man had die dag zijn 7-jarige kleindochter op bezoek. Het meisje ging buiten spelen. “Vanuit de keuken heb ik een goed zicht op de tuin”, getuigt haar grootmoeder. “Maar op een bepaald moment zag ik haar niet meer. Ik had schrik dat ze in het zwembad was gesukkeld. Ik was ongerust en ben haar gaan zoeken. Toen hoorde ik plots geluiden in de remorque.”

Aanhangwagen

Toen de vrouw de gesloten aanhangwagen op de oprit open deed, betrapte ze haar echtgenoot. Hij vergreep zich aan hun 7-jarige kleindochter. De grootmoeder verwittigde haar dochter. “Het was niet de eerste keer dat de man zijn kleindochter seksueel misbruikte. Dat was al 5 à 7 keer eerder gebeurd”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. “Het meest hallucinant is dat de eerste feiten gebeurden nadat het meisje bij haar opa kwam opbiechten dat ze seksueel misbruikt werd door haar oom. In plaats van haar te helpen, heeft hij haar ook zelf misbruikt.”

De oom van het meisje heeft een verstandelijke beperking en is intussen geïnterneerd voor het misbruik.

Tijdens het onderzoek bleek al snel dat de kleindochter niet het enige slachtoffer was van de 55-jarige man. Ook zijn eigen kinderen – drie dochters en een zoon – werden door hun vader verkracht en aangerand. De mama van het 7-jarig meisje had dat misbruik verdrongen, maar de feiten kwamen terug nar boven toen ook haar dochtertje het slachtoffer werd. “Hij heeft gedurende 14 jaar seksueel misbruik gemaakt van kinderen in zijn gezin. Zijn dochters waren telkens 14 à 15 jaar. Hij gaf hen 5 euro voor wat hij met hen deed. En alcohol, zodat ze wat losser zouden worden. Hij filmde ook de feiten. Wanneer ze te oud werden of een vriendje kregen, ging hij over naar de volgende dochter, om uiteindelijk bij zijn kleindochter van 7 jaar te belanden”, aldus nog de openbare aanklager.

Recidive

Het openbaar ministerie vordert een effectieve gevangenisstraf van 10 jaar tegen de man en vraagt aan de rechter om hem nadien ook een verbod op te leggen om in de buurt van minderjarigen te komen. “Want het gevaar op recidive is zeer groot volgens de psychiater.”

Schuldig verzuim

De aanklager had daarnaast ook een strafvordering in petto voor de 53-jarige echtgenote van de man. Ze zou al zeker 10 jaar op de hoogte zijn geweest van het seksuele misbruik. De vrouw riskeert 2 jaar cel voor schuldig verzuim. “Nadat ze haar man in de aanhangwagen had betrapt met hun kleindochter, heeft ze haar dochter ingelicht. Maar haar zoon had al twee keer eerder verteld hoe vader zijn nichtje misbruikte. Ze liet gewoon begaan. Zelfs toen het meisje in juni 2018 vertelde dat ze pijn had aan haar geslachtsdeel. Tien jaar geleden heeft ze haar man zelfs al eens betrapt tijdens misbruik van één van de dochters. Maar nooit heeft ze de klik gehad om de politie te bellen. Ze wist nochtans dat haar kinderen en kleindochter in voortdurend gevaar waren bij haar man.”

Kans

De grootvader hoopt op een deels voorwaardelijke straf. “Hij is blij dat alles aan het licht is gekomen. Hij heeft meteen hulp gezocht en is al 1,5 jaar in behandeling. Sommige dochters zijn bereid hem nog een kans te geven”, pleitte zijn advocate. De grootmoeder gaat voor de vrijspraak. “Ze heeft beperkte intellectuele capaciteiten. Ze heeft 10 jaar geleden haar man aangesproken over het misbruik en dacht dat de feiten sindsdien gestopt waren.”

Vonnis op 18 maart.