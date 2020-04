Onderzoek naar dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf afgerond: doodrijder Ian naar politierechtbank verwezen Jef Van Nooten

17 april 2020

14u08 0 Vorselaar Het parket in Turnhout heeft het onderzoek afgerond naar het Het parket in Turnhout heeft het onderzoek afgerond naar het dodelijk verkeerongeval met vluchtmisdrijf waarbij Ian Goormans (16) uit Vorselaar het leven liet. Autobestuurder J.F. (21) uit Grobbendonk werd vrijdagochtend naar de politierechtbank verwezen.

Het ongeval gebeurde in de nacht van 13 op 14 december 2019 op de Molenbaan in Vorselaar. De 16-jarige Ian Goormans was na een avondje bij vrienden met de fiets op weg naar huis. Niet ver van zijn woning werd hij van zijn fiets gemaaid door de auto van de 21-jarige J.F. uit Grobbendonk. Die man had slechts een voorlopig rijbewijs dus eigenlijk mocht hij helemaal niet rijden in een weekendnacht. Hij legde bovendien een positieve drugstest af en verklaarde aan de politie dat hij ook alcohol had gedronken. De man bekommerde zich ook niet om Ian en pleegde vluchtmisdrijf. Het slachtoffer werd de ochtend nadien gevonden door een vrachtwagenchauffeur. Tijdens de begrafenisplechtigheid werd een erehaag met crossmoto’s gemaakt voor Ian.

Doodrijder J.F. zat na het ongeval twee maanden in voorhechtenis in de gevangenis. Eind februari mocht hij naar huis. Zijn aanhouding werd vanaf toen voort gezet via elektronisch toezicht. Het dossier tegen J.F. kwam vrijdagochtend voor de raadkamer in Turnhout. Die heeft de man uit Grobbendonk verwezen naar de politierechtbank.