Nieuwe horecazaak in coronatijd ? Karel Laenen en dochter Jolien spelen het klaar met ‘De 40' (maar na de crisis gaat Jolien weer verder met restaurant Wingerd) Toon Verheijen

15 mei 2020

16u59 12 Vorselaar Midden in coronatijd een horecazaak openen? Er zijn er die dat durven. Aan Vispluk in Vorselaar openden Karel Laenen met steun van dochter Jolien broodjeszaak ‘De 40’. Eens de coronatijd voorbij is zal ook ijsjeszaak Eddy IJs – opgericht door de grootouders van Jolien – ook naar daar verhuizen. Jolien en Pieter kunnen zich dan volledig op restaurant Wingerd storten. “Het zijn bizarre tijden”, knipoogt Jolien.

Wingerd startte in 2003 als ijssalon, maar breidde beetje bij beetje uit. Eerst met pannenkoeken en een croque-monsieur, dan een pasta om uiteindelijk tot een volwaardige brasserie/restaurant uit te groeien zeker toen Pieter Coomans op Joliens pad kwam in 2017. Pieter, een laatbloeier in de keuken, is ondertussen wel onder meer North Sea Chef. Wingerd staat ook in de Gault Millau met een score van 13 op 20. “We hebben de zaak toen overgenomen van mijn ouders, maar ze wilden eigenlijk zelf ook nog wel iets doen en ze kochten aan pand aan de overkant van de straat. De bedoeling was om er een koffiehuisje van te maken waar je ook gezellig een broodje kan eten. Maar toen kwam corona op de proppen en dat doorkruiste uiteraard een beetje de plannen.”

Afhaal

Pieter en Jolien hebben zich de voorbije weken uit de naad gewerkt om te koken voor de zorgverleners. Intensieve weken, maar iets waar ze enorm trots op zijn dat ze het gedaan hebben. Maar nu kijken ze toch uit naar een heropstart. “Nu we ons restaurant toch nog niet mogen openen, ga ik de komende tijd mijn ouders nog helpen met de broodjes”, vertelt Jolien. “Alle dagen kunnen er broodjes afgehaald worden, behalve woensdag. Na de coronacrisis wordt het een echt koffiehuis met nog altijd de broodjes en kleine snacks. Dan zal ook Eddy Ijs naar daar verhuizen die nu tijdelijk nog in Wingerd zitten. Een bewuste keuze want we willen de klanten voor de ijsjes en die voor de broodjes gescheiden houden. Eigenlijk heeft het wel iets, want Eddy IJs zit nu op de plaats waar het eigenlijk allemaal begonnen is.”

Wingerd

De 40 en later dus de verhuis van Eddy IJs betekent dat Wingerd uitsluitend nog een restaurant zal zijn. “Het was een keuze die we eigenlijk voor de lockdown al wel hadden gemaakt”, zegt Jolien. “Nu was het soms een beetje verwarrend. Je kon rustig een vijfgangenmenu bestellen terwijl een andere klant met een ijshorentje rondliep. Met de opening van De 40 kunnen we nu echt de kaart van het restaurant trekken.”

Al hebben Jolien en Pieter geen idee wanneer ze kunnen openen. “Het kriebelt, maar het frustrerende is dat we niet weten hoe of wanneer we überhaupt weer aan de slag kunnen. Aan een kaart kunnen we niet werken, want we proberen met seizoensgebonden producten te werken die misschien niet meer echt top zijn eens we terug kunnen beginnen. En wat met het aantal tafels? Als we er maar zeven kunnen zetten, dan gaan we bij wijze van spreken al vier schiften moeten draaien om het ietwat rendabel te maken. Hopelijk krijgen we duidelijkheid.”

In de tussentijd starten ze voor volgend weekend (21-22-23-24 mei) wel met takeaway. Meer info op facebook.com/Dewingerdvorselaar, facebook.com/de40vorselaar en facebook.com/Eddy-IJs-1866636483574750.