Nieuwe horecazaak General met bijhorende pop-up zomerbar aangekondigd in ware ‘La casa de papel’ stijl Jurgen Geyselings

12 februari 2020

10u11 0 Vorselaar Begin mei opent in het centrum van Vorselaar de nieuwe pop-up zomerbar ‘General’ in de tuin van het voormalige Generale Bankkantoor. In het voorjaar van volgend jaar zal dan, na een flinke metamorfose, het oude kantoorgebouw zelf de deuren openen als ‘Gran Café General’. De aankondiging van de nieuwe zaak kreeg op Facebook alvast veel aandacht met de originele filmpjes in ‘La casa de papel’ stijl.

Vanaf 8 mei kan men in de tuin van het vroegere kantoor van de Generale Bank in Vorselaar terecht voor lekker eten en drinken bij de nieuwe zomerbar ‘General’. Een aantal vrienden konden voormalig cafébaas Gert Geentjes overtuigen om het Vorselaarse horecaleven nieuw leven in te blazen. Gert Geentjes was in het verleden reeds een vijftiental jaar succelvol cafébaas in het populaire Vorselaarse café ‘5 voor 12'. Zes jaar nadat hij het horecaleven achter zich liet, begon het toch terug te kriebelen en zet hij zijn schouders onder een nieuwe uitdaging.

Vorselaar is al lang niet meer het bruisende dorp van weleer, de hoogste tijd om daar iets aan te veranderen! Gert Geentjes

“De locatie, de tuin en de vlakbijgelegen dreef richting het kasteel. Ik zag enkel maar positieve punten om hier iets op poten te zetten”, weet initiatiefnemer Gert Geentjes. “Na lang twijfelen en veel overleggen met kameraden heb ik dan toch besloten om de uitdaging aan te gaan. Eerst met de zomerbar waar het gezellig vertoeven moet zijn met vrienden en familie komende zomer. Uiteindelijk volgt dan in het voorjaar van 2021 de opening van de nieuwe horecazaak ‘Grand café General’ in het centrum van Vorselaar. We bouwen het gebouw van de voormalige bank volledig om te een ontmoetingsplaats voor de mensen. Vorselaar was tot enkele jaren geleden een levendig dorp met tal van café’s en vele cafégangers, maar dat is al enkele jaren niet meer zo. De hoogste tijd om daar iets aan te veranderen!”

La casa de papel

De aankondiging van het nieuwe concept verliep alvast op een originele manier. Vanaf vorige week doken er op Facebook filmpjes op van het ‘Vorselaarse Horeca Liberation Front’. De video’s werden gebracht in een geheimzinnige sfeer, volledig in de stijl van de wereldberoemde serie ‘La casa de papel’. Drie gemaskerde mannen in oranje outfit gijzelden een persoon met een zak over zijn hoofd getrokken en eisten meer leven in de Vorselaarse horecawereld. Uiteindelijk werd duidelijk dat toekomstig General-uitbater Gert Geentjes de gegijzelde persoon was. De filmpjes werden duizenden keer bekeken en zijn nog steeds te bekijken op de Facebookpagina van General.