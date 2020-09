Niels Princen en Vorselaar in volgende bekerronde tegen KFC Luik: “Ik heb mijn kans met beide handen gegrepen” Jef Tegenbos

15 september 2020

11u16 1 Vorselaar Voor eersteprovincialer Vorselaar gaat het bekersprookje voort. Tegen het verjongde Gosselies bogen de geel-zwarten een 1-0-achterstand om in een 1-3-overwinning. In de volgende ronde krijgt Vorselaar zaterdagavond het bezoek van RFC Luik. De competitiewedstrijd tegen Berg en Dal verschuift naar woensdag 30 september.

Het zijn drukke tijden voor de spelers van Vorselaar. Na de verloren competitiewedstrijd vorige week woensdag, op het veld van Kalmthout, stond afgelopen zondag de verplaatsing naar Gosselies op het programma. “Als we de balans van de ganse negentig minuten opmaken, is de kwalificatie terecht”, zegt Niels Princen. “Gosselies koos ervoor om met een jonge ploeg aan te treden. Maar dat werpt geen schaduw over onze prestatie.”

Ruime kern

Het was Niels Princen die met twee doelpunten een ruim aandeel had in het bekersucces. “Ik heb mijn kans met beide handen gegrepen”, bevestigt de diepe spits. “We beschikken over een ruime kern. Die zal goed van pas komen, vermits er de komende weken nog midweekwedstrijden op het programma staan. Sportief betekent dat dat elke speler zijn kansen moet grijpen. Met RFC Luik krijgen we in de volgende ronde een club uit eerste nationale over de vloer. Dat wordt zonder meer een zware opgave. Het is positief dat we voor eigen volk mogen aantreden. Met de steun van onze supporters zijn we klaar om de strijd aan te gaan.”

Gewijzigd programma

Intussen is het programma van Vorselaar door Voetbal Vlaanderen aangepast. De competitiewedstrijd tegen Berg en Dal, die volgend weekend op de kalender stond, verschuift naar woensdag 30 september om 20 uur. “In principe was dat duel voorzien op woensdagavond 16 september”, reageert sportief manager Glenn Van de Vel. “Dinsdagvoormiddag hebben we bericht gekregen van Voetbal Vlaanderen dat die partij twee weken later wordt gespeeld. Reden is dat wij vorige week reeds op woensdagavond hebben gespeeld. Intussen hebben we contact gehad met de mensen van Luik. Zij zijn akkoord om de bekerwedstrijd, die oorspronkelijk voorzien was op zondagnamiddag, te verschuiven naar zaterdagavond. De aftrap is om 19.30 uur.”