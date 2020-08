Na grote stroompanne woensdag nog een drietal korte onderbrekingen in de nacht van woensdag op donderdag Jurgen Geyselings

20 augustus 2020

10u00 0 Vorselaar Nadat Nadat gisterennamiddag de stroom uitviel in bijna gans Vorselaar en een deel van Grobbendonk was het vannacht alweer enkele keren korststondig vandat. Rond kwart na elf gisterenavond, om vier uur vanochtend en ook nog eens omstreeks kwart na vijf waren er korte stroomuitvallen in dezelfde regio.

Na de grote stroompanne gisterennamiddag in Vorselaar en een deel van Grobbendonk viel de electriciteit in diezelfde zone vannacht alweer een drietal keer korststondig weg. Marianne Verhaert en Lieven Janssens, burgemeester van respectievelijk Grobbendonk en Vorselaar gingen op zoek naar meer duidelijkheid over de voorvallen bij Fluvius. “De stroompanne gisterennamiddag was ten gevolge van een kabelfout op de middenspanning op het Astridplein. Deze is gisteren correct hersteld. De korte stroomuitvallen nadien waren een gevolg van een probleem op het TS, transformatorstation hoogspanning, in Nijlen”, laten ze weten.

Verzekering

Dit kortstondige heropstarten had een impact op de ruime regio. De hoogspanning die op het basisstation daar drie keer uitviel, wordt dan automatisch opgevangen door twee grote back-up-modules. Dit geeft telkens een vervelende herstart, en eventueel schade aan toestellen tot gevolg. Elia probeert dit te voorkomen en is momenteel met het probleem bezig. “Zij zijn in dat geval ook verantwoordelijk voor eventuele schade. Indien u schade heeft kan u dit aan uw eigen verzekeraar aanmelden en zij nemen contact met Fluvius voor de uitval gisterennamiddag of met Elia voor het heropstarten van de voorbije nacht”, gaat het verder.