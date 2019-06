Na Fir Bolg verkleint de afvalberg: “Met Kempisch boerenverstand kom je al een heel eind” Jurgen Geyselings

25 juni 2019

10u18 3 Vorselaar Steeds meer festivals vervangen wegwerpbekers vervangen door herbruikbare. Duurzaamheid is troef, ook bij Na Fir Bolg in Vorselaar. “Met gewoon Kempisch boerenverstand doe je al heel wat”, zegt oprichter Luc Janssens.

“In 1994 startte Na Fir Bolg als een benefiet voor de lokale natuurvereniging. Het was dus evident dat we zo ecologisch mogelijke keuzes maakten”, vertelt Luc Janssen. “We serveren al 25 jaar lang eten uit borden met echt bestek en alle drank wordt geschonken in glazen. Reken maar eens uit hoeveel plasticafval dat bespaart.”

Vanaf dit jaar krijgen de medewerkers van het festival een herbruikbare drinkfles, zodat ook zij geen wegwerpflesjes meer op de afvalberg gooien. Met de bij de kringwinkel geleende meubels in het artiestendorp en fairtradewijn ontsnappen ook de artiesten op Na Fir Bolg niet aan de duurzame visie van het Vorselaarse folkfestival.

Na Fir Bolg vindt plaats van vrijdag 5 tot zondag 7 juli in Vorselaar. Voor zijn 25ste verjaardag ontvangt het festival Bart Peeters, Levellers, Natalia & Jef Neve, Yevgueni en de speciaal voor Na Fir Bolg samengestelde groep ‘unFIRgettable’ van Jan Cuyvers en Niels Verheest, met topartiesten als Jan Desmet, Micheline van Houtem, Hans de Booij en Jelle Cleymans.