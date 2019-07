Na Fir Bolg in Vorselaar maakt zich op voor een fantastisch festivalweekend.

“Het lijkt er sterk op dat we alweer een uitverkochte editie tegemoet gaan” Jurgen Geyselings

02 juli 2019

21u25 0 Vorselaar Iedereen die ook maar een beetje fan is van het Vlaamse lied, een vleugje folkmuziek of kleinkunst vindt meer dan waarschijnlijk zijn goesting op het festivalterrein aan Sassenhout in Vorselaar. Na Fir Bolg staat gepland van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli. De organisatie van het festival pakt alvast uit met een straffe affiche om de vijfentwintigste verjaardag van het meest toegankelijke festival van de Kempen te vieren. Onder meer Bart Peeters, Natalia, Yevgueni, Levellers en Guy Swinnen geven dit weekend het beste van zich zelf in één van de twee festivaltenten van Na Fir Bolg.

Sinds vorige week zijn tal van vrijwilligers vanuit de ganse wereld volop aan de slag om het festivalterrein in Vorselaar om te toveren tot een gezellige plek voor letterlijk Jan en alleman. Via SCI vrijwilligerswerk vind je dezer dagen niet alleen kempenaars op het festivalterrein, maar ook mensen uit Finland, Nederland en zelfs Amerika. Deze vele helpende handen plaatsten ondertussen al de 2 grote tenten waarin tal van artiesten hun beste beentje zullen voorzetten komend weekend. Luc Janssens mag zichzelf ‘Na Fir Bolg Nestor’ van de bende noemen. Luc is organisator van het festival sinds dag één, vijfentwintig jaar geleden ondertussen.

Mijn kinderen kregen Na Fir Bolg met de paplepel mee, logisch dat ze dan ook deel uitmaken van het organiserend comité Luc Janssens

“Ons dagelijks bestuur bestaat uit een twaalftal medewerkers die een gans jaar door hun beste beentje voorzetten om telkens weer een leuk, gezellig en uniek festival samen te stellen voor de duizenden bezoekers”, weet Luc Janssens. “Het is een fantastisch team, bestaande uit allemaal klasbakken, waarin ieder zijn rol tot in de puntjes vervult. Ik heb vijf kinderen en ze zijn allemaal groot geworden met het festival. Je kan zeggen dat ze Na Fir Bolg met de paplepel hebben meegekregen. Logisch dat ze dan ook, samen met hun partners, deel uitmaken van het organiserend comité van ons festival.”

“Voor velen onder ons is de opbouw, het festival zelf en zelfs de afbraak de mooiste veertiendaagse van het jaar”, gaat de Na Fir Bolg Nestor verder. “Over deze veertiendaagse periode kunnen we rekenen op de medewerking van om en bij de vierhonderd vrijwilligers die één voor één Na Fir Bolg in hun hart dragen. Zonder deze vrijwilligers is het in deze moderne tijden niet meer mogelijk om een festival als dit in elkaar te knutselen. Velen van hen offeren zelfs hun verlof op hun werk op om ons bij te staan gedurende het festival.”

In 2018 vonden om en bij de elfduizend muziekliefhebbers hun weg naar het festivalterrein aan Sassenhout te Vorselaar. “Het lijkt er ondertussen sterk op dat we ook dit jaar naar een uitverkochte editie mogen streven”, weet Janssens. “Op zondag zit het terrein al propvol, alle tickets voor de slotdag met Bart Peeters zijn de deur uit. De zaterdagtickets zijn ondertussen ook schaars, wie snel is kan er nog bij. Enkel voor vrijdag lijkt het nog makkelijk om aan tickets te geraken momenteel.” De camping van het festival zal met om en bij de tweeduizend kampeerders ook lekker vol lopen. Kamperen bij Na Fir Bolg is trouwens volledig gratis, bijna uniek in de festivalwereld!

Op Na Fir Bolg staan gezelligheid en genieten centraal. Je kan er dan ook genieten van een frisse pint of een lekker zwaarder biertje in een echt glas. Geen plastiek bekertjes en dergelijke aan Sassenhout. “Zelfs op het podium bij de artiesten en in de opbouw zweren we erbij om een milieuvriendelijk festival te organiseren. Sinds dit jaar krijgt iedere vrijwilliger zijn eigen herbruikbaar flesje en zo zien we de afvalberg ieder jaar flink afnemen. Het geeft een goed gevoel om op deze manier ons festival net dat tikkeltje meer te geven. Minder afval hangt vanzelfsprekend samen met een propere festivalweide, wat de sfeer voor de bezoekers alleen maar ten goede zal komen. En die sfeer, die is ieder jaar sowieso al optimaal!”, besluit Na Fir Bolg boegbeeld Luc Janssens.

Na Fir Bolg vindt plaats op 5, 6 en 7 juli aan de festivalterreinen gelegen aan Sassenhout in Vorselaar. Op vrijdag prijken onder meer Guy Swinnen, Natalia en Jef Neve op de affiche. Zaterdag kan je genieten van optredens van Eva de Roovere, Levellers en Yevgueni. Op zondag staat Unfirgettable op de planken. Dit is een éénmalige band met onder meer Hans de Booij, Jelle Cleymans, Barbera Dex en Jan Desmet die een ode brengen aan de vele artiesten die ooit het Na Fir Bolg podium betraden en ondertussen niet meer onder ons zijn. Ze zullen onder meer nummers brengen van Jef Vanuytsel, Wannes Van De Velde, Gorki en nog vele anderen. Bart Peeters mag op zondagavond als afsluiter in de grote tent gans Vorselaar en omstreken doen daveren op zijn grondvesten. Kortom, het belooft alweer één groots Na Fir Bolg feest te worden komend weekend.