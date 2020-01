Met een plechtige eucharistieviering wordt startschot 200 jarig bestaan van de Zusters van Vorselaar gegeven Jurgen Geyselings

31 januari 2020

16u59 0 Vorselaar Dit jaar viert de Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar hun 200 jarig bestaan. Nu zondag 2 februari start men het feestjaar met een besloten viering in de kloosterkapel. Een kring van genodigden zal deze viering kunnen bijwonen.

Zondag wordt in het klooster van Vorselaar het startschot gegeven van het feestjaar omtrent het 200 jarig bestaan van de Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. Een besloten viering voorgegaan door aartsbisschop van Mechelen-Brussel Jozef De Kesel en in aanwezigheid van enkel genodigden bijt de spits af van een lange rij officiële afspraken voor de zusters uit Vorselaar in 2020. Aansluitend aan de viering zondag zullen de zusters in de bloemetjes gezet worden.

Programma 2020

Met tentoonstellingen, zittingen met gastsprekers, vieringen, een heus feestweekend op het marktplein in oktober en een musical in het teken van het jubeleumjaar gebracht door leerlingen van het Kardinaal Van Roey Instituut eind november staat er voor de zusters uit Vorselaar een druk feestjaar op het programma.

1820

De Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar werd gesticht in 1820. Van bij haar ontstaan had de congregatie een apostolische opdracht inzake onderwijs, zorg en verkondiging, met een bijzondere aandacht voor de zwakke en behoeftige mensen in de samenleving. Doorheen de geschiedenis kreeg deze opdracht andere accenten zoals de bijzondere jeugdzorg, de ouderenzorg, de pastorale werking en tal van ondersteunende activiteiten in zorg en verkondiging.

Veroudering

De veranderende maatschappelijke context maakte dat jonge mensen hun christelijk en maatschappelijk engagement niet langer vorm geven door intrede in een religieuze gemeenschap. Daardoor daalde het aantal zusters stelselmatig en veroudert de congregatie.