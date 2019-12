Met een investering van meer dan dertien miljoen euro zal het straatbeeld van Vorselaar grondig veranderen

“We investeren in de toekomst van onze gemeente!” Jurgen Geyselings

04 december 2019

15u14 0 Vorselaar In Vorselaar werd dinsdagavond het meerjarenplan goedgekeurd door de OCMW-raad en de gemeenteraad. Het gaat in totaal om een investering van meer dan dertien miljoen euro, die zonder lastenverhoging voor de burger zal plaatsvinden. Het straatbeeld in Vorselaar zal in de komende vijf jaren een grondige verandering ondergaan.

“We investeren in de toekomst van Vorselaar”, verduidelijkt burgemeester Lieven Janssens (ACTIEV). “We zijn fier een ambitieus investeringsprogramma van meer dan dertien miljoen euro te kunnen voorstellen zonder ook maar de minste lastenverhoging voor de burgers. Het is een opvallend zwaar investeringsprogramma geworden, met tal van projecten die al vele jaren worden voorbereid en de komende jaren het straatbeeld in Vorselaar grondig zullen veranderen.”

Marktplein

In het Kasteeldorp zullen de komende jaren negen rioleringswerken plaatsvinden, waardoor er een rioleringsgraad bereikt wordt van drieënnegentig procent. Hiermee behoort Vorselaar tot de top in Vlaanderen op rioleringsgebied. “Tevens zullen er diverse straten heraangelegd worden de komende jaren, maar liefst zeventien in totaal”, gaat de burgemeester verder. “Deze legislatuur staat de heraanleg van het Marktplein gepland. Het zal een groener karakter krijgen. De parkeerplaatsen maken plaats voor een groene zone en het openbaar vervoer wordt rondgeleid, zodat de markt gespaard blijft van druk busverkeer. Ook een nieuwe jeugd en kindercampus in de Cardijnlaan en de uitbreiding van de site rond het gemeentehuis staan op het programma. Ook het Masterplan Lepelstraat met woonblokken, een nieuwe bibliotheek en een medische groepspraktijk zal het dorpsgezicht van Vorselaar fel veranderen de komende vijf jaren.”

klimaat en energie

In de komende jaren krijgen alle gemeentelijke gebouwen in Vorselaar zonnepanelen, wordt er geïnvesteerd in windmolens en energiezuinige mobiliteit door middel van elektrische auto’s, CNG-voertuigen en elektrische deelauto’s. Tegelijk worden de troeven van Vorselaar verder opgewaardeerd, zo komt er een erfgoedspel van Vorselaar, komen er drie educatieve routes en wordt omgeving rond de Schranshoeve opgewaardeerd tot een belevingsvolle site.

Dat we alle investeringen kunnen realiseren zonder de personenbelasting te verhogen is voor ons enorm belangrijk Lieven Janssens (ACTIEV)

“Dat we dit alles en nog veel meer dan deze opgesomde actieplannen kunnen realiseren zonder de belastingen te verhogen is voor ons als gemeentebestuur enorm belangrijk”, besluit Lieven Janssens. “Het is al voor het negentiende jaar op rij dat we geen belastingsverhoging hoeven in te voeren. Natuurlijk werd het hard gewerkt om zoveel mogelijk subsidies binnen te halen, zo werden er liefst éénentwintig subsidies verkregen voor de projecten die op til staan. Onze financiële evenwichten die we moeten aantonen voor de Vlaamse overheid en Europa zijn positiever dan ooit tevoren. Vorselaar staat dan ook nog steeds in de top tien van de meest financiëel gezonde gemeenten van Vlaanderen!”