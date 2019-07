Marktplein van Vorselaar krijgt nieuwe look Jurgen Geyselings

05 juli 2019

16u03 0 Vorselaar Vorselaar heeft de laatste jaren al veel werk gemaakt van een dorpskernvernieuwing. Het sluitstuk op die projecten is de vernieuwing van het Marktplein. De gemeente werd begin dit jaar uitgekozen als provinciale laureaat en kreeg ook waardering voor de aanpak van de dorpskernvernieuwing.

De werken zijn gepland voor begin 2021, maar Vorselaar wil al in een heel vroege fase de inbreng van de inwoners meenemen. Er komt nog een breder participatie-moment, begeleid door de Vlaamse overheid, onder de werktitel “Vorselaar breekt uit”, wat een knipoog maakt naar het gebruik van minder verharde ondergrond in de gemeente.

Er was al een infomarkt op 20 mei en tijdens de jaarmarkt op 15 juni. Eind 2019 organiseert het gemeentebestuur nog een breed infomoment. Ook met de handelaars, buurtbewoners, enkele adviesraden en de gemeenteraad wordt nog verder overlegd over dit item in de loop van dit jaar. Het ontwerp van het Marktplein wordt dan in de loop van volgend jaar afgewerkt. Eind 2021 zal dan hopelijk gestart worden met de uiteindelijke werken in het centrum van Vorselaar.