Lisa Smout en Lieze Janssens dragen een schooljaar lang de kinderburgemeestersjerp in Vorselaar

Jurgen Geyselings

22 oktober 2019

20u29 1 Vorselaar In de raadszaal van de gemeente Vorselaar was het dinsdagavond de beurt aan de vierentwintig leden van de kindergemeenteraad om hun eed af te leggen bij burgemeester Lieven Janssens. Hierna werd uit de leden uit het vijfde en zesde leerjaar de kinderburgemeester van het Kasteeldorp verkozen. Uiteindelijk kwamen er na het tellen van de stemmen twee kinderburgemeesters uit de stembus. Lisa Smout en Lieze Janssens kregen exact evenveel stemmen en mogen beide voor één jaar de sjerp over de schouders hangen.

In de gezellig volgelopen raadszaal van het gemeentehuis in Vorselaar zetelden op dinsdagavond vierentwintig lagere schoolkinderen in de allereerste kindergemeenteraad van dit schooljaar. Uit iedere klas van iedere Vorselaarse lagere school mag één vertegenwoordiger de belangen van hun klasgenoten komen verdedigen, en dat een schooljaar lang. Bij aanvang van de kindergemeenteraad kwamen alle leden naar voor om hun officiële oorkonde na de eedaflegging te ontvangen. “Onze jongste verkozenen des volks mogen zich vanaf nu lid van de kindergemeenteraad noemen”, wist burgemeester Lieven Janssens na de eedaflegging van de kinderen.

duo-overwinning

Na de eedaflegging werd er uit vijf kandidaten uit het vijfde en zesde leerjaar de kinderburgemeester verkozen. De stemming werd in goede banen geleid door schepen van jeugd Kobe Vercauteren. Uiteindelijk werd het na een razenspannende strijd een duo-overwinning. Zowel Lisa Smout als Lieze Janssens gingen met de overwinning aan de haal, zodat Vorselaar het komende schooljaar met twee kinderburgemeesters te maken krijgt. “Geen uitzondering”, volgens Kobe. “Ook een drietal jaar geleden zaten we met een ex aequo bij de verkiezing en toen kregen we ook twee kinderburgemeesters.”