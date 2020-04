Lijnbus belandt in gracht Jef Van Nooten

15 april 2020

Aan Sassenhout in Vorselaar is woensdagochtend rond 7.30 uur een lijnbus in de gracht beland. De bus reed eerste tegen een elektrische paal en reed vervolgens in de gracht. De lijnbus was nagenoeg volledig leeg. Niemand raakte gewond.