Lezing over ‘gestoorde individuen en onze gestoorde maatschappij’ Jurgen Geyselings

20 november 2019

17u24 0 Vorselaar Op 27 november geeft Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog en psychoanalyticus, om 19 uur in het auditorium van Thomas More in Vorselaar een voordracht over ‘gestoorde maatschappij, gestoorde individuen’.

Ondanks het feit dat we in een paradijs leven, voelen steeds meer mensen zich ongelukkig. Paul Verhaeghe onderzoekt hoe dat komt. Paul Verhaeghe werkt als hoogleraar aan de universiteit van Gent. Tickets kan je bestellen op www.nete.land/lezingen.

De lezing is een organisatie van bibliotheek Neteland, een samenwerking van de bibliotheken Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Dit najaar stonden er verschillende lezingen op het programma in het teken van evoluties in onze maatschappij. Die van Verhaeghe is de laatste in de reeks.