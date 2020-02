Leerlingen tweede leerjaar Windekind en Knipoog geven de aftrap van een week vol complimenten Jurgen Geyselings

20 februari 2020

12u38 0 Vorselaar De leerlingen van het tweede leerjaar van Windekind en Knipoog hebben donderdag in het gemeentehuis van Vorselaar de aftrap gegeven van een nieuwe actie om vele vrijwilligers in Vorselaar in de kijker zetten.

“We hebben in Vorselaar 748 vrijwilligers en maar liefst 117 verenigingen die actief zijn”, zegt burgemeester Lieven Janssens. “Zo veel sociaal kapitaal in onze kleine gemeente, dat moeten we koesteren! Dat gaan we doen door ze één voor één te bedanken met een pluimpje.” Omdat de leerlingen meewerkten aan het vervaardigen van de vele pluimpjes kregen ze zelf uit handen van de burgemeester een ‘duimpje’ om mee naar huis te nemen.

Pluimen

De leerkrachten en leerlingen van het tweede leerjaar van Windekind en Knipoog maakten prachtige pluimen om de vrijwilligers en verenigingen te bedanken. Samen met de gemeente willen de basisscholen het belang van de vrijwilligers in de maatschappij beklemtonen. “Op zondag 1 maart is het ‘wereld-complimentendag’, het moment bij uitstek om alle mensen te betrekken bij onze actie”, gaat burgemeester Janssens verder. “Het is dan het perfecte tijdstip om uit te pakken met ‘een momentje voor een complimentje’.

Op ‘wereld-complimentendag’ kan iedereen die een pluim wil geven aan iemand terecht op het Marktplein van Vorselaar of bij slecht weer in het gemeentehuis om een mooie, door de kinderen gemaakte, pluim te komen ophalen. Op zondag 1 maart kunnen op deze manier mensen zelf een pluim of complimentje geven aan iemand die iets onbaatzuchtig voor hen heeft gedaan.

Goede voorbeeld

Een deel van de leerlingen zakte op donderdagnamiddag al af naar het dorpsrestaurant waar tal van vrijwilligers aan de slag zijn. Door hun zelfgemaakte pluim af te geven aan de vrijwilligers gaven alvast de schoolkinderen het goede voorbeeld aan hun dorpsgenoten.