Leerlingen figureren zonder te weten voor meditatiepodcast Rode Neuzen Dag: “Geschrokken toen Safety First door de muur sprong” Wouter Demuynck

14 oktober 2019

06u00 0 Vorselaar Enkele leerlingen van het Kardinaal Van Roey Instituut in Vorselaar beleefden een verrassing van formaat toen ze op hun school verrast werden door de cast van Safety First. Ze figureerden zo in een promotiefilmpje dat de ‘That’s meditation-challenge’ van Rode Neuzen Dag lanceert: alle jongeren worden via een gratis podcast uitgedaagd om vanaf vandaag acht weken lang zes dagen te mediteren.

Nietsvermoedend namen enkele leerlingen plaats in de turnzaal van het Kardinaal Van Roey Instituut, waar ze met de ogen gesloten via een hoofdtelefoon naar een meditatiesessie zouden luisteren. Tot plots Smos, Dirk en Luc van Safety First letterlijk door de muur knallen en het rocknummer ‘Thats meditation’ afspelen - een knipoog naar ‘Dedication’ waar ze het in de reeks zo vaak over hebben.

Als de leerlingen ietwat bekomen zijn van de verrassing, krijgen ze de vraag of ze zullen deelnemen aan de ‘That’s meditation-challenge’ van Rode Neuzen Dag door via een podcast acht weken lang telkens zes dagen te mediteren. Zoveel mogelijk jongeren laten kennismaken met meditatie is immers de missie van regisseur Tim Van Aelst, bezieler van dit idee en bekend van onder andere Safety First, Wat Als?! en Benidorm Bastards.

“Ik heb zes jaar geleden voor het eerst gemediteerd en vind het zonde dat ik er niet eerder mee in contact ben gekomen. Voor mij hield dat toen verband met religie en kloosters, maar dat heeft er niets mee te maken", aldus Tim Van Aelst. “Het is een aanvulling op de reguliere medische wetenschap en is niet meer dan af en toe je hoofd leegmaken. Je kan het zien als fitness voor je brein. Zelf voel ik door meditatie minder angst, minder woede, minder stress en meer empathie. Ik kan ook iets beter van het leven genieten. Ik ben ervan overtuigd dat veel jongeren ook weerbaarder kunnen worden dankzij meditatie. Het is evenwel geen wondermiddel: na een week zal je nog geen effect voelen, je moet vooral volhouden.”

De leerlingen die in de maling werden genomen, konden het grapje wel smaken. “Ik kreeg een bericht dat ik naar het onthaal moest komen. In de turnzaal zette ik dan de koptelefoon op en sloot ik mijn ogen. Ik ben enorm geschrokken toen ze door die muur sprongen”, lacht Margo Houtmeyers (16). “Met mediteren ben ik niet bekend, maar ik ga zeker de uitdaging acht weken aan.” Ook Bryan Habimana (16) mocht op de stoel in de turnzaal plaatsnemen. “Ik schrok heel hard: ik deed mijn ogen open en ze sprongen er net uit. Ik had het eigenlijk moeten weten, met die schermen die ze er geplaatst hadden”, aldus Bryan.

“Meditatie heb ik zelf al eerder gedaan. Dat was een leuke ervaring: je let meer op geluiden die je normaal wegfiltert, op je ademhaling en je wordt rustiger.” Voor Gad Mukendi (17) was het eveneens een aangename verrassing. “Vroeger keek ik graag naar Safety First, het is een leuke serie. Ze zijn hier trouwens nog al eens geweest voor opnames. Vroeger heb ik yoga gedaan en mediteerde ik, maar ik vond er geen tijd meer voor. Nu zal ik er toch tijd voor moeten vrijmaken”, lacht Gad. “Het hielp me vooral met mijn concentratieproblemen.”

Acteur Nico Sturm heeft de audiobestanden van de acht weken durende podcast met meditatie-oefeningen ingesproken. Vanaf vandaag kan je zes files per week downloaden om tot rust te komen. “Zes, inderdaad! Op zaterdag is er geen podcast”, lacht Tim Van Aelst. “Het zijn en blijven jongeren, hé. Op zaterdag mogen ze pinten pakken zonder verplichtingen. Als student moet je minstens één dag per week niets doen. Noem het maar een meditatierustdag. Na die acht weken kunnen luisteraars van de podcast zelf verder mediteren of op zoek gaan naar andere vormen om meditatie in hun leven te passen.”

Met het Kardinaal Van Roey Instituut was het trouwens een fijn weerzien. “We hebben hier al eens een aflevering gedraaid voor Safety First, met Erik Van Looy. Dat was toen een fijne samenwerking. Ik heb sowieso een enorme liefde voor de Kempen. Luc Tuerlinckx is een van de tofste personages van de serie. Het Kempisch accent vind ik fantastisch.”

De podcast ‘That’s meditation’ is vanaf vandaag gratis te downloaden via www.rodeneuzendag.be, www.hln.be, www.vtm.be en www.qmusic.be.

