Leerlingen basisschool Windekind kunnen voortaan les volgen in de ‘Groenplaats’ Jurgen Geyselings

11 oktober 2019

17u02 0 Vorselaar Een oud, verlaten werkhuis gaat bij de vrije lagere school Windekind in Vorselaar sinds vandaag door het leven als de ‘Groenplaats’ van de school. Leerlingen, leraren, ouders en sympathisanten zetten hun beste beentje voor en zo werd het voormalige werkhuis omgetoverd tot een gezellig en mooi outdoor leslokaal.

Met de plechtige opening van de Groenplaats in bijzijn van Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, gaf de school tevens het startschot voor een driejarig Europees project rond vakoverschrijdend outdoor leren. Het outdoor lokaal de ‘Groenplaats’ is gelegen langs de rechterflank van het hoofdgebouw, aansluitend aan het bos. Het is tevens het beginpunt en eindpunt van de groene gordel, een groene actieve wandeling van anderhalve kilometer over het volledige domein.

Populair

Na een schooljaar van intensief plannen en hard werken is het outdoor lokaal van Windekind klaar. Dit lokaal, dat door de kinderen zelf werd ingericht met duurzame en natuurlijke materialen is meteen zeer populair bij ouders, leraren en leerlingen, hoewel er geen technologie, noch verwarming of stromend water aanwezig is. De Groenplaats staat symbool voor het inhoudelijk sterk inclusief pedagogisch project van de school, dat vertrekt vanuit burgerschap en verbindend werken.

De ideale broedplaats om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst Els van Winckel

“We werken steeds meer vakoverschrijdend en ik vind het belangrijk dat de leerlingen daarbij zoveel mogelijk naar buiten gaan. We hebben een groot, natuurrijk schooldomein en we bevinden ons te midden van twee natuurreservaten in een authentiek plattelandsdorp maar toch op een boogscheut van het stadsleven. De ideale broedplaats om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst!”, aldus Els van Winckel, directrice van de school.

De Groenplaats kwam tot stand door een spontane samenwerking van leerlingen, leraren, ouders en sympathisanten en wordt ondersteund door alle scholen op het schooldomein. Dit oude werkhuis is wellicht het energiezuinigste, doch rendabelste lokaal van heel het schooldomein van de vrije lagere school Windekind in Vorselaar.