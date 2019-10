Leerkrachten worden getrakteerd op croissant en koffie Jurgen Geyselings

04 oktober 2019

10u04 2 Vorselaar Op zaterdag 5 oktober is het traditioneel de Dag van de Leraar. Daarom werden de leerkrachten van het Kardinaal Van Roey Instituut en de Thomas More Hogeschool in Vorselaar gisteren - een dag te maar wel een schooldag - getrakteerd op een lekker ontbijt met croissants en koffie.

Dat Vorselaar hét onderwijsdorp van Vlaanderen genoemd wordt, heeft het te danken aan de welbekende lerarenopleiding die de Thomas More Hogeschool er aanbiedt. Alle leerkrachten van de kleuterschool tot het hoger onderwijs die actief zijn op de campus van de Thomas More Hogeschool en het Kardinaal Van Roey Instituut in Vorselaar werden vrijdagochtend uitgenodigd in de zaal van de hogeschool voor een lekker ontbijt met verse croissants en een kopje koffie.

“Het was een gezellige bedoening vanmorgen op school”, zegt Kris Van Nuffel, leerkracht in het middelbaar onderwijs bij het Kardinaal Van Roey Instituut. “Gelukkig konden we binnen in de zaal van de hogeschool aanschuiven voor ons ontbijt. Met die regen van vanmorgen zou het anders niet zo leuk geweest zijn. Ik onthoud vooral de superlekkere versgemalen koffie en de croissant. Na zo’n ontvangst weet ik zeker dat ik er alweer een dagje tegenaan kan.”