Laïs viert 25-jarig jubileum op vrijdag 3 juli op het Vorselaarse Na Fir Bolg Festival Jurgen Geyselings

27 januari 2020

21u00 4 Vorselaar Het Na Fir Bolg festival pakt op vrijdag 3 juli uit met een rasechte Folkavond in de tent aan Sassenhout. Met onder meer FAUN, Kadril, Roots Balsjanté en de dames van Laïs komen de folkliefhebbers volop aan hun trekken op de eerste avond van het festival in Vorselaar.

Annelies Brosens, Nathalie Delcroix en Jorunn Bauweraerts zijn de drie zangeressen van Laïs die op vrijdagavond 3 juli afzakken naar Vorselaar om het beste van zichzelf te geven op het podium tijdens het Na Fir Bolg festival. Ze komen er de vijfentwintigste verjaardag van hun folkgroep vieren. “Het is nauwelijks voor te stellen dat het al meer dan twintig jaar geleden is dat Laïs doorbrak en de Belgische hitparades bestormde met ’t Smidje aan hun zijde”, klinkt het bij de organisatie van het Na Fir Bolg festival. “Het startschot van een lange en succesvolle carrière, die binnenkort 25 mooie jaren zal omspannen.”

De laatste jaren waren de dames van Laïs voornamelijk in de kerk te vinden. Niet zozeer vanwege een late roeping of herbronnende retraite, meer vanwege een zeer succesvolle tournee die zich in deze sacrale omgeving het best thuisvoelde. Als resultaat van die tournees werden twee parels van cd’s afgeleverd onder de titels Midwinter Tales 1 en Midwinter Tales 2. Daarna stelden ze een eigenzinnig programma samen rond de kleinkunst. Volledig in het Nederlands gezongen, met volledig gevulde zalen als gevolg. “Nu zijn klaar voor een bloemlezing uit hun eigen repertoire”, klinkt het. “Een genereuze greep uit vijfentwintig jaar Laïs vol hoogtepunten en buitenbeentjes, een muzikale terugblik die eens te meer hun unieke karakter bevestigt.”

Eerder kondigde het festival in Vorselaar ook al de komst van onder meer Ertebrekers van Filip Kowlier, Stash en Raymond van het Groenewoud aan. Na Fir Bolg vindt plaats in het weekend van 3, 4 en 5 juli 2020 op het festivalterrein aan Sassenhout.