Kristof Cop wordt Antwerps kampioen veldrijden in Vorselaar Jurgen Geyselings

14 september 2019

15u09 0 Vorselaar Kristof Cop heeft zaterdag in Vorselaar het provinciaal kampioenschap cyclocross bij de masters gewonnen. Het kampioenschap in de Vorselaarse Dreef wordt georganiseerd door Geert en Bart Wellens.

Meer dan vierhonderd renners, verdeeld over zeven verschillende wedstrijden kwamen aan de start van De Grote Prijs Heylen Vastgoed, ook wel bekend als de cyclocross in de Vorselaarse Dreef. De Masters A, B, C en D streden er net als de nieuwelingen, junioren, U23 en elite zonder contract voor de provinciale titel. Ook de dames streden voor de Antwerpse titel.

De organisatie van de veldritten in Vorselaar is in handen van Cyclocross Vorselaar, een bende kameraden met een hart voor de koers en in het bijzonder het veldrijden. Veldritlegende Bart Wellens maakt er deel van uit, maar zijn broer Geert is de drijvende kracht. “Het was een hectische week, met woensdag een succesvolle jeugdinitiatie veldrijden”, verteltGeert Wellens. “We hebben met de hele bende van Cyclocross Vorselaar een week gewerkt aan de opbouw van het parcours van onze veldrit. En af en toe werd er gezellig een pintje gedronken, zoals dat hoort bij het veldrijden.”

Onder een stralende najaarszon zakte het publiek talrijk af richting het kastelendorp. Vrijdagavond al stonden mobilhomes opgesteld in de buurt van het parcours.