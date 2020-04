Koning Filip videochat met vertegenwoordigers Neteland: “Hij wou alles weten over ons samenwerkingsverband” Jurgen Geyselings

22 april 2020

16u43 0 Vorselaar Woensdagmiddag hadden enkele vertegenwoordigers van samenwerkingsverband Neteland de eer een teleconferentie met koning Filip te hebben. De vorst was benieuwd en luisterde aandachtig naar hoe de vijf gemeenten, de lokale politie en de zorgverleners intensief samenwerken in de strijd tegen het coronavirus.

Koning Filip sprak woensdagmiddag via een videochat vanop zijn eigen bureau met de burgemeesters van Herentals, Grobbendonk, Vorselaar, Herenthout en Olen. Ook enkele communicatie-experts, een vertegenwoordiger van de algemeen directeurs, de lokale politie Neteland en een afgevaardigde van de huisartsenkring tekenden present achter hun computer.

800 vrijwilligers

Tijdens het gesprek kwamen tal van onderwerpen aan bod. Zoals de 800 vrijwilligers die zich via de gemeentes hebben aangemeld om voor anderen boodschappen te doen of om het triagecentrum en de huisartsenwachtpost administratief of telefonisch te ondersteunen. Ook de creatieve initiatieven die in de gemeenten samen op poten werden gezet om het dagdagelijkse leven van inwoners aangenamer te maken, kregen aandacht.

Daarnaast luisterde koning Filip naar de aanpak van de huisartsen en de logistieke ondersteuning die Neteland biedt aan de gezondheidszorg. Medewerkers van Technische Dienstverlening legden bijvoorbeeld al 2.250 kilometers af om materialen te vervoeren en zo de zorginstellingen zelf zo goed mogelijk te ontlasten. Verder kwamen ook onder meer het handhavingsbeleid, de acties ter ondersteuning van de lokale economie, de gestroomlijnde communicatie en de aanpak om de essentiële lokale dienstverlening draaiende te houden aan bod.

We hebben de afgelopen weken intens samengewerkt om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen. Uiteraard zijn we dan zeer vereerd dit verhaal te mogen delen met koning Filip. Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar

De gemeenten van het Neteland appreciëren de interesse van de koning enorm. “We hebben de afgelopen weken al zeer intens samengewerkt met alle Netelandgemeenten, de lokale politie, het AZ Herentals en de lokale huisartsen”, vertelt Vorselaars burgemeester Lieven Janssens namens de vijf burgemeesters. Janssens lag mee aan de basis van de de Netelandsamenwerking. “We doen er alles aan om onze inwoners, scholen, handelaars en zorgverleners in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. We zijn dan ook zeer vereerd dat we ons verhaal hebben mogen delen met de koning.”

De felicitaties van onze vorst richting het samenwerkingsverband doen ons enorm veel deugd, het bewijst dat we goed bezig zijn! Stijn Raeymaekers, burgemeester van Herenthout

De vorst stak alle medewerkers van het samenwerkingsverband Neteland alvast een hart onder de riem. Hij was zeer onder de indruk van alle initiatieven en hoopte dat andere regio’s in ons land dit voorbeeld zullen volgen en zelf ook zulke samenwerkingsprojecten creëren. Het probleem mag wel mondiaal zijn, het antwoord is lokaal. “Het doet deugd dat onze vorst aandacht toont voor onze samenwerking en zijn felicitaties richting Neteland tonen aan dat we goed bezig zijn”, zegt Stijn Raeymaekers, burgemeester van Herenthout. “Wie weet komt koning Filip in de toekomst, wanneer de coronacrisis achter ons ligt, wel eens in levenden lijve aanschouwen hoe het er in de zone Neteland allemaal aan toe gaat.”

Samenwerken rendeert

De koning toonde ook veel interesse in de aanpak omtrent kwetsbare gezinnen, vereenzaming, e-commerce, de vrijwilligerswerking en enkele creatieve projecten zoals de vrijetijdsbingo en het vervoer van de huisartsen met een oude ambulance. “Neteland heeft in deze crisis, nog meer dan voordien, bewezen dat samenwerken rendeert. Ook de verschillende diensten, disciplines noodplanning en de zorg/hulpverlening merken de positieve dynamiek. Dat is een mooi fundament voor de toekomst”, besluit burgemeester Janssens.