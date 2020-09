Kogel is door de kerk: septemberkermis gaat door Jurgen Geyselings

07 september 2020

15u13 0 Vorselaar Zoals verwacht zal de septemberkermis in Vorselaar doorgaan. Het zal even aanpassen zijn voor de bezoekers ervan, maar dankzij het naleven van de opgelegde maatregelen kan iedereen op 13, 14 en 16 september genieten van de verschillende attracties.

Vorige maand liet het gemeentebestuur in Vorselaar nog weten dat de kans bestaande was dat de kermis in Vorselaar zou doorgaan. Vandaag communiceerde het lokale bestuur dan dat de septemberkermis definitief zal doorgaan.

Extra inspanningen

De septemberkermis vindt dit jaar plaats op 13, 14 en 16 september. “Er worden door de gemeente heel wat extra kosten en aanpassingen gedaan”, laat het gemeentebestuur weten. “We vragen ook van de bezoekers om een extra inspanning te leveren om zo de kermis mogelijk te maken. Hiervoor dienen ze de opgelegde richtlijnen te volgen.”

Mondmaskers zijn te allen tijde verplicht, uitgezonderd kinderen jonger dan twaalf jaar, handgel wordt voorzien voor iedereen, overal moet je anderhalve meter afstand houden, de kermiskramen worden opgesteld zodat er voldoende ruimte is voor iedereen en er worden looplijnen aangebracht waarmee een kermisparcours wordt aangeduid. Ten slotte staat er een limiet op het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de kermis toegelaten zal worden, net zoals op andere kermissen of op openbare markten. Hiervoor zet Vorselaar stewards in die de bezoekers de juiste richtlijnen zullen meegeven bij hun bezoek.