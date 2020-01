Kerstboomverbranding in Vorselaar op vrijdagavond Jurgen Geyselings

09 januari 2020

11u08 0 Vorselaar Vrijdagavond verzamelt men in Vorselaar rondom het grote vuur van de kerstboomverbranding. Het vuur wordt rond 19 uur ontstoken nabij de Schranshoeve en zal gedoofd worden rond half twaalf ‘s nachts. Verenigingen nemen errond plaats om de aanwezigen van lekkers te voorzien.

In Vorselaar houdt men de traditie van het gezellig samenkomen bij het vuur van een kerstboomverbranding in ere. Terwijl de kerstbomen knetteren, zorgen diverse verenigingen uit Vorselaar voor allerlei lekkers om de innerlijke mens te versterken. Iedereen is welkom aan de weide nabij de Schranshoeve met veel honger en dorst om zo de talrijke verenigingen te steunen tijdens deze gezellige samenkomst.

De kerstboomverbranding is een organisatie van VVV Toerisme Vorselaar in samenwerking met Volak, VK Bergen, MX Friends Team, het oudercomité Wervetuin, Duizendpoot en Windekind, KCOV vzw, G-sport Vorselaar, FC Hermans-Celis, Hoppin Around en de U12-OG Vorselaar.

Vanaf 19 uur is iedereen welkom om te smikkelen en te smullen van al het aanwezige lekkers en om half twaalf wordt het vuur gedoofd. “Daarna vangt de Vorselaarse horeca de onverzadigbaren sowieso wel op”, klinkt het bij de organisatie.