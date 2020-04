Kempense ‘Band Marginal’ maakt hilarische coronacover van Marco Borsato Jurgen Geyselings

21 april 2020

10u29 3 Vorselaar De kempense, humoristische party band De kempense, humoristische party band Band Marginal stak via hun WhatsApp-groepje de koppen bij elkaar om iets ludiek in elkaar te knutselen tijdens deze stille tijden voor muziekgroepen. Een corona-cover van Marco Borsato was het resultaat.

Band Marginal is een humoristische rock and roll party band met leden afkomstig vanuit het ganse kempenlandschap. De bandleden zijn afkomstig uit onder meer Vorselaar, Herenthout, Malle en Antwerpen. Het repeteren gebeurt dan weer in thuisbasis Vorselaar. “Omdat het ons momenteel ontbreekt aan optredens zijn we aan het brainstormen gegaan in onze WhatsApp-groep”, vertelt drummer Stef Cambré, alias Teabag Timmy van Band Marginal. Al snel kwamen we tot besluit om een ludiek corona-lied op te nemen vanuit ons eigen muzikale kot.” En dat de band een open minded instelling heeft, werd duidelijk met deze clip.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Pure fun!

“We kwamen op het idee om een corona-cover te maken tijdens ons WhatsApp onderhoudje”, gaat Stef verder. “Aangezien iedereen alles vanuit zijn eigen kot moest opnemen was het wel een serieuze uitdaging voor de bandleden. Toen ieder zijn eigen versie klaarhad stuurden we alles door naar de vader van één van de bandleden. Dat is Luc Canters een bekende gitarist in het muziekwereldje, hij monteerde het filmpje tot wat het nu is. Met de vele leuke reacties als gevolg, en laat nu net dat zijn waarvoor we het doen. Pure fun!”

Bijnamen

Alle leden bij de groep gaan met een bijnaam door het leven vanaf het moment dat Band Marginal het podium betreedt. Het zijn Dirty Dave (zang), Naughty Nick (zang), Fabian Fötzenficker (zang), Delay Danny (gitaar), Jimmy Subtone (bass) en Valère Vintage (gitaar) die de drummer vergezellen tijdens de optredens. In het dagelijkse leven zijn de muziekfanaten beter bekend als Dave Simons, Dominic De Cnodder, Stefan De Cnodder, Zenn Canters, Johan Kaers en Sven Copmans.