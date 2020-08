Kempenlaan en Keizerhofstraat gaan als fietsstraten het nieuwe schooljaar in Jurgen Geyselings

31 augustus 2020

10u43 0 Vorselaar In Vorselaar zijn sinds kort twee nieuwe fietsstraten: Zowel in de Kempenlaan als in de Keizerhofstraat hebben fietsers voorrang op auto’s. Eerder werd ook de Cardijnlaan al ingericht als fietsstraat.

Met de aanvang van het nieuwe schooljaar geeft men in Vorselaar nogmaals aan dat met de fiets of te voet naar school komen de voorkeur geniet. De Cardijnlaan was reeds langer als fietsstraat ingericht en sinds kort zijn hier nog twee extra fietsstraten bijgekomen, namelijk de Kempenlaan en de Keizerhofstraat. In een fietsstraat zijn fietsers baas, ze hebben hier voorrang op auto’s. Automobilisten mogen fietsers hier niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan dertig kilometer per uur in een fietsstraat.

De gemeente Vorselaar en de plaatselijke politie nemen ieder jaar weer verschillende initiatieven om het begin van het schooljaar in goede banen te leiden. De politie doet extra toezicht tijdens de eerste schooldagen en de toezichters staan terug paraat om de kinderen te begeleiden bij de verschillende oversteekplaatsen in het centrum van Vorselaar. Ook de aandachtsborden om auto’s te waarschuwen voor schoolgaande jeugd worden opnieuw geplaatst.