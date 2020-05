Kardinaal Van Roeyinstituut is klaar voor 15 mei: “Testfase met laatstejaars om dan eventueel nog bij te sturen” Toon Verheijen

01 mei 2020

12u54 0 Vorselaar Alle scholen in Vlaanderen zijn druk in de weer om klaar te zijn tegen de gedeeltelijke heropening op 15 mei. Dat is ook het geval in het Kardinaal Van Roeyinstituut in Vorselaar, met 1.700 leerlingen een van de grootste scholen in de Kempen. “We rekenen erop dat we onze laatstejaars op een veilige manier kunnen ontvangen”, zegt directrice Birgit Mylle.

Het is alle hens aan dek in Vlaamse scholen. Gesleur met banken en stoelen, aanduiden van zones die niet betreden mogen worden, gescheiden in- en uitgangen. Ook in het Kardinaal Van Roeyinstituut zijn ze druk in de weer.

Testfase

“Nu we weten dat we enkel met de zesde en zevendejaars moeten starten zien we de heropstart zeker zitten”, zegt directeur Birgit Mylle. “Zo kunnen we met hen een testfase doorlopen en eventueel bijsturen voor het moment dat ook de andere leerlingen er ook gaan bijkomen. Momenteel doen we alles om op het vlak van veiligheid in orde te zijn, want voor we effectief mogen opstarten moet er nog een verplichte risicoanalyse gebeuren door de preventiedienst. Maar ook op pedagogisch vlak moet er nog heel wat bijgestuurd, beslist en gecommuniceerd worden, maar op zich hebben we er wel vertrouwen in dat we de laatstejaars in veilige omstandigheden kunnen ontvangen.”

Maatregelen

Zo worden er momenteel wasstraten geplaatst zodat voldoende leerlingen tegelijkertijd hun handen kunnen wassen. In de gangen komen er aanduidingen voor eenrichtingsverkeer, in elke klas moet poetsmateriaal aanwezig zijn, de klassen moeten anders ingericht worden voor groepen tot veertien leerlingen en er moet een apart EHBO-lokaal met alle veiligheidsvoorzieningen gecreëerd worden.

“We hebben geluk dat we als secundaire school voldoende ruimte hebben”, zegt Mylle. “Ook op het vlak van personeel zitten we goed. We hebben meer mensen die we kunnen inzetten dan lagere scholen. Dus zeker zolang slechts een beperkt deel leerlingen op school verwacht wordt om lessen te volgen, is dit voor ons wel een haalbare kaart.”

Mondmaskers

Het zal voor leerlingen en leerkrachten ook wel aanpassen worden op 15 mei en daarna. Mondmaskers dragen is immers niet echt vanzelfsprekend. “We gaan voor zowel het personeel als de leerlingen mondmaskers voorzien”, zegt Birgit Mylle. “Voor leerkrachten wordt er wel bekeken of er alternatieven mogelijk zijn, want lesgeven met een mondmasker is niet vanzelfsprekend. Net zomin is het vanzelfsprekend dat er acht uren aan een stuk een mondmasker wordt gedragen en vooral niet het correct dragen en op- en afzetten. We zullen dan ook moeten inzetten op die goede handhygiëne, het regelmatig reinigen van alle contactoppervlakten en de social distance respecteren.”

Onder de radar

Of de school leerlingen die niet komen opdragen gaat sanctioneren, daar wil de directie voorlopig nog geen definitief antwoord op geven. “Daarvoor wachten we de richtlijnen af. Als ons gevraagd wordt om doktersattesten te vragen dan zullen we dat doen. Maar we willen als school vooral voor zorgen dat er geen leerlingen onder de radar verdwijnen. Want voor ons is het zeker toegestaan dat leerlingen die tot een risicogroep behoren van thuis uit de lessen blijven volgen. We willen gewoon zicht houden op het gegeven dat we hen allemaal blijven bereiken.”