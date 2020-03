Jolien en Pieter van restaurant Wingerd gaan koken voor onze zorgkundigen in de regio: “Zij hebben nood aan echt gezonde voeding tussen hun harde werk door” Toon Verheijen

17 maart 2020

22u02 38 Vorselaar Jolien Laenen en Pieter Coomans van restaurant Wingerd in Vorselaar gaan de komende dagen koken voor de hulpverleners in de regio. Het idee haalden ze bij collega-chef-koks in Antwerpen en Lier die hetzelfde gaan doen. “Zij hebben de kracht nodig uit een gezonde en goede maaltijd en daar willen wij bij helpen. We doen een oproep aan leveranciers van onze producten om daarbij te helpen.” #feedthenurses

De regering besliste dinsdagavond om België nagenoeg in een bijna volledige lockdown te zetten, maar Jolien en Pieter namen hun beslissing om zich in te zetten voor de hulpverleners al eerder op de dag in navolging van collega’s Lars Blok van restaurant Zoen (Le Zoute vroeger) in Antwerpen en Timothy Tynes van Atlier Maple en Nils Proost van Petit Cuistot in Lier. “Een geweldig idee vonden we het en daarom hebben we de handen ook in elkaar geslagen”, vertellen Jolien en Pieter van restaurant Wingerd. “Zij voor de Antwerpse ziekenhuizen en in Lier. Wij willen hier in de regio onze hulpverleners ter hulp schieten. We hebben de ziekenhuizen in de omgeving op de hoogte gebracht net als de burgemeester van onze gemeente Vorselaar. De bedoeling is dat we verplegers, dokters en andere zorgkundige verse salades, soepen en maaltijden willen aanbieden allemaal bereid met verse producten. Zij hebben nu vooral krachtvoeding nodig en geen fastfood.”

Geen fastfood

Wie het ziekenhuisleven een beetje kent, weet dat artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen niet altijd de tijd hebben om pauze te nemen en gezond te eten. Door net die verse maaltijden kant en klaar aan te bieden, willen Jolien en Pieter hun steentje bijdragen. “We hebben al veel hulp van lokale handelaars zoals komkommerkweker Peter Lenaerts uit Oostmalle en groothandel Metro. Het is ook mooi hoe collega’s uit de horeca ter hulp snellen met potten en pannen. En dat allemaal vrijwillig en kosteloos. En eigenlijk allemaal omdat we hetzelfde willen: zo snel mogelijk dat virus weg en zo min mogelijk mensen die erdoor moeten lijden.”

Alle hulp welkom

Als we allemaal willen helpen dan wordt het ook dragelijker voor onze zorgkundigen. Want wat zij op dit moment doen. Dus een kleine oproep ook: leveranciers die ons nog willen helpen of die ons verpakkingsmaterialen kunnen bezorgen: alle hulp is welkom.”

Jolien en Pieter maken alles in hun eigen keuken. Mailen kan op Jolien@dewingerd.eu

#feedthenurses